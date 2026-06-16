Πολιτικός… επικήδειος στο Αργοστόλι: Ο Μιχαλάτος «αποχαιρέτησε» τον Παντελειό και εκείνος απάντησε ότι είναι… ζωντανός

Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό του Δήμου Αργοστολίου φαίνεται ότι προκαλεί ήδη η πρόσφατη σύμπραξη του Γιάννη Λυκούδη με τον Αλέξανδρο Παντελειό, αρκετούς μήνες πριν ανοίξει επίσημα η συζήτηση για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Η πολιτική συνεργασία των δύο πλευρών δεν πέρασε απαρατήρητη από τη δημοτική αρχή και η πρώτη δημόσια αντίδραση ήρθε μέσω ενός δελτίου Τύπου του δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου, το οποίο τελικά προκάλεσε πολύ περισσότερα σχόλια από όσα ίσως ο ίδιος είχε υπολογίσει.

Ο λόγος δεν ήταν τόσο το πολιτικό περιεχόμενο της ανακοίνωσης όσο το ύφος της. Με τίτλο «αποχαιρετώντας μια χρήσιμη φωνή», το κείμενο του δημάρχου αναφερόταν στον επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά, Νησί για Όλους» με τρόπο που για πολλούς θύμιζε περισσότερο επικήδειο παρά πολιτική κριτική. Οι αναφορές στη «λύπη» για την επιλογή του, στην εγκατάλειψη ενός ρόλου από τον οποίο μπορούσε να προσφέρει και κυρίως η φράση περί μιας φωνής που «σιγεί νωρίτερα απ’ όσο θα έπρεπε», δημιούργησαν την εντύπωση ότι ο Αλέξανδρος Παντελειός εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο. Μόνο που κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε.

Την ίδια στιγμή που δημοσιοποιούνταν η ανακοίνωση του δημάρχου, ο Παντελειός βρισκόταν στο επίκεντρο μιας νέας πολιτικής συνεργασίας που πολλοί εκτιμούν ότι μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στον Δήμο Αργοστολίου. Η κοινή πορεία με τον Γιάννη Λυκούδη όχι μόνο δεν σηματοδοτεί αποχώρηση από την πολιτική, αλλά αντιθέτως αποτελεί μια κίνηση με ξεκάθαρο εκλογικό ορίζοντα. Ωστόσο η ανακοίνωση Μιχαλάτου προκάλεσε σύγχυση σε αρκετούς Κεφαλονίτες. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επικοινώνησαν με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης προκειμένου να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί, αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι πως κάτι κακό είχε συμβεί.

Η απάντηση δόθηκε από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Παντελειό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Με εμφανή διάθεση χιούμορ, έκανε λόγο για τον «εξαιρετικό επικήδειο» που του αφιέρωσε ο δήμαρχος και ενημέρωσε όσους ανησυχούσαν ότι παραμένει κανονικά παρών, «ζωντανός» και με «δυνατή φωνή». Συγκεκριμένα στη σελίδα του στο facebook ανέφερε ότι: «Προς τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς που με καλούν με ανησυχία για το αν είμαι καλά, μετά τον εξαιρετικό επικήδειό μου, που εξέδωσε σήμερα ο κ. Θ. Μιχαλάτος, θέλω να τους ενημερώσω πως είμαι #ζωντανός, ανάμεσα τους και με #δυνατή #φωνή.#safe_in_kefalonia #stillhere #dayofthelivingdead».

Το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος ανέφερε τα εξής: Δήμαρχος Αργοστολίου: Αποχαιρετώντας μια χρήσιμη φωνή. Η απόφαση του συναδέλφου Αλέξανδρου Παντελειού να ενταχθεί σε ένα νέο σχήμα, παραδίδοντας τον ρόλο που μέχρι σήμερα κατείχε, είναι ασφαλώς δική του επιλογή και ως τέτοια γίνεται σεβαστή. Προσωπικά, όμως, δεν μπορώ να κρύψω τη λύπη μου. Όχι γιατί αλλάζουν οι συσχετισμοί ή οι παρατάξεις, αλλά γιατί θεωρώ ότι ήταν ένας καλός αυτοδιοικητικός, που είχε παρουσία, άποψη και διάθεση να καταθέτει προτάσεις και είναι κρίμα που επιλέγει να εγκαταλείψει έναν ρόλο από τον οποίο μπορούσε να προσφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.

Εύχομαι, τουλάχιστον, το διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας, να συνεχίσει να υπηρετεί με χρήσιμο τρόπο τα συμφέροντα των δημοτών. Γιατί η αυτοδιοίκηση έχει πάντοτε ανάγκη από ανθρώπους που συμμετέχουν ενεργά και καταθέτουν τη δική τους φωνή.

Αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο, με τη σκέψη ότι είναι κρίμα, όταν τέτοιες φωνές επιλέγουν να σιγήσουν νωρίτερα από όσο θα έπρεπε.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος».

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