ΠΑΓΝΗ: 30χρονη νοσηλεύτρια πέθανε μετά από κανάλωση χαπιών – Είχε ειδοποίησει φίλη της ότι δεν ένιωθε καλά

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου στην Κρήτη ο θάνατος μίας 30χρονης νοσηλεύτριας στην Καρδιολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να τηλεφώνησε σε μια φίλη της και να της είπε ότι είχε πάρει μεγάλη ποσότητα χαπιών και δεν αισθανόταν καλά.

Όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είχε ζητήσει άδεια για σήμερα και είχε κλείσει τους λογαριασμούς της στα social media.

Σοκαρισμένοι οι συνάδελφοί της

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το creta24.gr, οι συνάδελφοι της παραμένουν σοκαρισμένοι από την τραγική είδηση.

Η 30χρονη εργαζόταν τα τελευταία 5 χρόνια ως νοσηλεύτρια στην Καρδιολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ και αφιερώθηκε στο λειτούργημά της ενώ πάντα ήθελε να εξελίσσεται, επιστημονικά και επαγγελματικά.

Το Σωματείο Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, αποχαιρέτησε με θλίψη την 30χρονη νοσηλεύτρια η οποία αφήνει ένα «δυσαναπλήρωτο κενό», ενώ σήμερα Παρασκευή θα τελεστεί τρισάγιο στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά, στο ΠΑΓΝΗ, στη μνήμη της.

Η ανακοίνωση του Σωματείου:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα, Παρασκευή 24 Απρίλη, μια πολύτιμη συνάδελφο και μια νέα επιστήμονα που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Η Κατερίνα υπηρέτησε με αφοσίωση το λειτούργημά της, με σκοπό να απαλύνει τον πόνο των άλλων, να στηρίζει τους ασθενείς της και να εξελίσσεται συνεχώς, τόσο επιστημονικά όσο και επαγγελματικά.

Όσοι τη γνωρίσαμε, θα τη θυμόμαστε για την καλοσύνη της, το ήθος της, τη δύναμη και τη ζεστασιά που μετέφερε στους διαδρόμους του νοσοκομείου μας. Για το χαμόγελο που πρόσφερε απλόχερα, για την υπομονή της στις δύσκολες εφημερίες, για την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά που έδειχνε καθημερινά σε συναδέλφους και ασθενείς.

Η απουσία της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η μνήμη της, όμως, θα παραμένει ζωντανή μέσα από το φως που άφησε πίσω της και από το παράδειγμά της προς όλους μας: να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον με περισσότερη προσοχή, αγάπη και σεβασμό.

Θα τελεστεί τρισάγιο σήμερα, 24/4, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά, στο ΠΑΓΝΗ, στη μνήμη της αγαπητής μας συναδέλφου.

Στην οικογένειά της εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια και στέλνουμε τη δύναμη και τη στήριξή μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό σου ταξίδι, Κατερίνα! Το καθήκον σου το έκανες με την ψυχή σου! Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

