Γυναικοκτονία στην Κρήτη: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που έστειλε ο «πρώην» στον αδελφό της Ελευθερίας Γιακουμάκη, μετά τη δολοφονία (Photos)

Στιχομυθία με τον αδελφό της δολοφονημένης – μάλλον από τον ίδιο – Ελευθερίας Γιακουμάκη είχε μέσω SMS ο αυτόχειρας πρώην σύντροφός της, λίγες ώρες μετά την αποτρόπαιη πράξη του.

Σύμφωνα με τα γραπτά μηνύματα που δημοσιεύει το patris.gr, ο 39χρονος εμφανίζεται να αγωνιά για το πού βρίσκεται αλλά και να δηλώνει άγνοια για το τι της συνέβη. Αναλυτικά ο διάλογος

39χρονος: Καλημέρα, Αλέκο

Αδελφός: Καλημέρα

39χρονος: Είδα την κλήση, μιλήσατε;

Αδελφός: Όχι, δεν την έχουμε βρει ακόμα πουθενά

39χρονος: Δεν γίνεται ρε φίλε, κάποιον θα ενημέρωσε πού θα πάει

Αδελφός: Τίποτα, πουθενά, κανέναν φίλε, άστα, έχουμε τρελαθεί

39χρονος: Λογικό είναι Αλέκο, την πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει αλλά τίποτα

Αδελφός: Δεν ξέρω, έχουμε ψάξει παντού, δεν σηκώνει πουθενά το τηλέφωνο. Πήγαμε με τα παιδιά από αστυνομία και δηλώσαμε εξαφάνιση.

Σε δηλώσεις του στο patris.gr ο αδερφός της Ελευθερίας ανέφερε ότι: «Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας. Με χαιρέτησε με το χέρι που προφανώς είχε σκοτώσει την αδελφή μου» είπε χαρακτηριστικά ο αδελφός της 43χρονης, και πρόσθεσε: «Χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε ”δεν ξέρω πού είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες”».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το μεσημέρι θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος της γυναικοκτονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο χωριό Δαφνές, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στη μία το μεσημέρι στον Ιερά Ναό Αγίου Γεωργίου των Δαφνών.

