Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στους Δήμους – Θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το ΥΠΕΣ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημοτικοί υπάλληλοι με απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Οι δημοτικοί υπάλληλοι θα συγκεντρωθούν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) με επιδίωξη τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Τι διεκδικούν

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).

