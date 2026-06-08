Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαιριά στην καρωτίδα τον 63χρονο φίλο του – Η ασήμαντη αφορμή για τον καβγά

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία στη Ρόδο η άγρια δολοφονία στο χωριό Καλυθιές, με θύμα έναν 63χρονο που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον 55χρονο συγκάτοικο και οικοδεσπότη του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Δημοκρατική, οι δύο άνδρες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και έμεναν στο ίδιο σπίτι στις Καλυθιές της Ρόδου, καθώς ο 55χρονος είχε παραχωρήσει στέγη στον 63χρονο, φιλοξενώντας τον στην κατοικία του.

Photo: Dimokratiki

Οι δύο άνδρες, που έμεναν κάτω από την ίδια στέγη, φέρεται να ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση την ώρα που ο οικοδεσπότης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα. Ο 55χρονος δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συνδέονταν με σχέση φιλίας και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη, καθώς ο ένας είχε παραχωρήσει στον άλλον φιλοξενία στην οικία του. Το θύμα, ένας άνδρας γεννημένος το 1963, διέμενε στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη, στοιχείο που καταδεικνύει τον στενό χαρακτήρα της σχέσης τους. Η συμβίωση αυτή, όπως προκύπτει, δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων, παράγοντας που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να επιβάρυνε τη μεταξύ τους σχέση.

Η ασήμαντη αφορμή που οδήγησε στο φονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα. Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του ανθρώπου που φιλοξενούσε, καθώς εκείνος δεν τον άφηνε ήσυχο.

Με το μαχαίρι ήδη στο χέρι, και ενώ η ένταση είχε κορυφωθεί, ο 55χρονος φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου, καταφέροντάς του ένα μοιραίο πλήγμα στην καρωτίδα. Το χτύπημα αποδείχθηκε καθοριστικό, προκαλώντας στο θύμα ραγδαία αιμορραγία που δεν άφησε περιθώρια.

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσηλευτική μονάδα της περιοχής, όμως οι προσπάθειες των γιατρών δεν τελεσφόρησαν.

Το προφίλ του δράστη

Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας άνδρας 55 ετών, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική δομή. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να σταθμιστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να αποτυπώσουν συνολικά το προφίλ του και την κατάστασή του τη στιγμή του συμβάντος. Λίγη ώρα μετά το φονικό, ο 55χρονος συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα την αλληλουχία των γεγονότων. Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται ο ακριβής τρόπος με τον οποίο ξέσπασε η διαμάχη, η αφορμή που πυροδότησε την αντιπαράθεση, καθώς και το κατά πόσον το θανατηφόρο πλήγμα ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης ή είχε προηγηθεί κάποια διαφορά που σιγόκαιγε ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και αποδεικτικών στοιχείων, ενώ τα ευρήματα της έρευνας θα καθορίσουν τόσο τον ακριβή νομικό χαρακτηρισμό της πράξης όσο και τα επόμενα δικαστικά βήματα που θα ακολουθήσουν για τον 55χρονο συλληφθέντα.

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