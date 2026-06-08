Φωτιά τώρα στα Εξαμίλια Κορινθίας

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στα Εξαμίλια Κορινθίας σε σημείο με ξηρά χόρτα, κοντά σε καταυλισμό Ρομά.

Η πυροσβεστική κλήθηκε γύρω στις 21:15 και έχει σπεύσει επί τόπου με τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

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