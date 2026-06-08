Φωτιά τώρα στα Εξαμίλια Κορινθίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στα Εξαμίλια Κορινθίας σε σημείο με ξηρά χόρτα, κοντά σε καταυλισμό Ρομά.
Η πυροσβεστική κλήθηκε γύρω στις 21:15 και έχει σπεύσει επί τόπου με τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
Διαβάστε επίσης:
Ραφήνα: Πλοίο έκοψε στα δύο τον βόρειο λιμενοβραχίονα μετά από πρόσκρουση – Απαγορεύτηκε ο απόπλους
Νέος σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο
Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε τον φίλο του που τον φιλοξενούσε – Με μαχαίρι μετά από καβγά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.