Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος ο άνδρας με την καραμπίνα – Έχει χτυπήσει τη μητέρα του

Χωρίς τέλος είναι το θρίλερ στον Νέο Κόσμο με έναν 55χρονο να είναι ταμπουρωμένος από το απόγευμα της Πέμπτης με μια καραμπίνα.

Ο 55χρονος που βρίσκεται ταμπουρωμένος στον Νέο Κόσμο άφησε ελεύθερη τη μητέρα του με τον ίδιο να έχει μαζί του μια καραμπίνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία θεωρείται επικίνδυνος και οι αστυνομικοί περιμένουν εντολή εισαγγελέα για αν εισβάλλουν στο σπίτι και να τον αφοπλίσουν.

Η 81χρονη έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα, ενώ έχει και ένα χτύπημα στο μάτι της.

Οπως η ανέφερε η μητέρα του στους αστυνομικούς ο γιος είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Διαβάστε επίσης

Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου – Έγινε αισθητός σε όλο το νησί

Καιρός: Η άνοιξη βρίσκει ξανά το σήμα της!

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών 1,15 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν σε τυχαίο έλεγχο στο πορτ-μπαγκάζ γνωστού πρωταθλητή τζούντο