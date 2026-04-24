24.04.2026 00:47

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών 1,15 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν σε τυχαίο έλεγχο στο πορτ-μπαγκάζ γνωστού πρωταθλητή τζούντο

Ένα απρόσμενο εύρημα εντόπισαν οι Αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα που κινείτο στην ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου, το οποίο οδηγούσε γνωστός πρωταθλητής τζούντο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης, 22/4, και σύμφωνα με το Star, στο πορτ-μπαγκάζ του οχήματος βρέθηκαν σακούλες σούπερ μάρκετ που περιείχαν συνολικά 1.150.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο αθλητής συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας βρισκόταν υπό εξέταση από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι: «Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εστιάζουν σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: Εξετάζεται αν τα χρήματα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα, αν πρόκειται για περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες ή αν σχετίζονται με εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Παρότι ο πρωταθλητής δεν είχε μέχρι σήμερα απασχολήσει τις Αρχές και το ποινικό του μητρώο είναι «καθαρό», καλείται πλέον να τεκμηριώσει την προέλευση του σημαντικού αυτού ποσού.

Ο ίδιος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, υπό την προϋπόθεση να είναι διαθέσιμος στις Αρχές, ενώ αναμένεται να κληθεί εκ νέου για να παρουσιάσει τα απαραίτητα αποδεικτικά και νόμιμα έγγραφα που θα δικαιολογούν τα χρήματα.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην ταυτότητα του επιχειρηματία στην Πελοπόννησο, τον οποίο ο αθλητής υπέδειξε ως τελικό αποδέκτη των χρημάτων, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για νόμιμη συναλλαγή ή για υπόθεση που ενδέχεται να συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα.

