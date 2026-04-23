ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών με σωφρονιστικό υπάλληλο – Συνελήφθη 30χρονος, στη δικογραφία 47 άτομα

Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εντός και εκτός σωφρονιστικού καταστήματος αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη σύλληψη ενός 30χρονου ιδιώτη και τη σχηματισθείσα δικογραφία να περιλαμβάνει συνολικά 47 άτομα, μεταξύ των οποίων σωφρονιστικός υπάλληλος, κρατούμενοι και ιδιώτες.

Η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, έπειτα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία έγκλειστος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες εντός φυλακής με τη συνδρομή σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι στη διακίνηση εμπλέκονταν, κατά περίπτωση, τόσο κρατούμενοι όσο και ιδιώτες εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος. Ως τελικοί αποδέκτες εμφανίζονται τόσο έγκλειστοι όσο και άτομα εκτός φυλακής.

Τα μέτρα «προστασίας» και οι μέθοδοι συναλλαγών

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, όπως προπληρωμένες κάρτες (pre-paid cards) και κάρτες «pay safe» για τις συναλλαγές, καθώς και λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα συνθηματικά κατά τις μεταξύ τους συνομιλίες, προκειμένου να καλύπτουν τη δράση τους.

Δεκάδες περιπτώσεις διακίνησης

Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 72 περιπτώσεις διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Για τον 30χρονο συλληφθέντα προέκυψε εμπλοκή σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή του, στο όχημα και στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 3 γραμμαρίων, δύο τρίφτες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκε και κινητό τηλέφωνο που ανήκε στον σωφρονιστικό υπάλληλο.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των υπόλοιπων εμπλεκομένων υποβλήθηκε για περαιτέρω αξιολόγηση.

