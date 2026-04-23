Βενιζέλος από Δελφούς: «Διόρθωσε» την Κοβέσι, άδειασε θεαματικά την κυβέρνηση – Ο φαρμακερός υπαινιγμός για Μητσοτάκη

«Κέντημα» – τουλάχιστον για τους θιασώτες της επιστημονικής του οντότητας και της πολιτικής του ενάργειας – ήταν η τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου στο Φόρουμ των Δελφών..

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίος συνταγματολόγος κλήθηκε να σχολιάσει την εξελισσόμενη σύγκρουση ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και την Λάουρα Κόβεσι για την ανανέωση της θητείας των ευρωπαίων εισαγγελέων, αλλά και τον γενικότερο χειρισμό των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και τις βαθύτερες απολήξεις αυτού του σκανδάλου.

Με μία περίτεχνη, από άποψη νομοτεχνικής προσέγγισης και πολιτικής εξήγησης των πραγμάτων, τοποθέτηση ο κ. Βενιζέλος «διόρθωσε» νομικά την κυρία Κοβέσι για την απολυτότητα με την οποία εμφάνισε δεδομένη την ανανέωση της θητείας των βοηθών της στην Ελλάδα – καθώς δεν υπάρχει συστημική ρύθμιση επ’ αυτού, όπως είπε -, «κατακρεούργησε», όμως, πολιτικά την κυβέρνηση για τη συγκρουσιακή λογική με την οποία αντιμετώπισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε μία φαρμακερή αποστροφή της συζήτησης που είχε με τον Παύλο Τσίμα, ο κ. Βενιζέλος αφήνει έναν σοβαρό υπαινιγμό, φωτογραφίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ηθικό αυτουργό των ρουσφετολογικών ενεργειών που κάνουν οι βουλευτές της ΝΔ.

Ο χαρακτηριστικός διάλογος επί του συγκεκριμένου έχει ως εξής:

Ευ.Βενιζέλος: Οι βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία ή σε απάτη εις βάρος του Δημοσίου, εις βάρος των ενωσιακών συμφερόντων, μήπως υπάρχει και ένας ηθικός αυτουργός που έχει ανεχθεί ή έχει ενθαρρύνει μία παρόμοια αντίληψη;

Π. Τσίμας: Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός, ο Πρωθυπουργός;

Ευ. Βενιζέλος: Δεν ξέρω, είναι μία ενδιαφέρουσα δημοσιογραφική έρευνα αυτή

Η αποσαφήνιση του πλαισίου και οι κεραυνοί στην κυβέρνηση για το κλίμα που δημιούργησε

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου «υποχρεούται να προασπίσει τόσο την ίδια του την αξιοπιστία όσο και την αξιοπιστία των ελληνικών εισαγγελικών και δικαστικών αρχών», δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφερόμενος στις δηλώσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρας Κοβέσι, η οποία νωρίτερα είχε ταχθεί υπέρ της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου.

Η κ. Κοβέσι ανέφερε πως εάν ο Άρειος Πάγος δεν προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας, η υπόθεση θα καταλήξει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Όταν, λοιπόν, δημιουργείς ένα τέτοιο κλίμα, είναι αναμενόμενο να εισπράττεις και αντίστοιχη απάντηση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βενιζέλος, για να προσθέσει ότι «πολιτικά, η κυβέρνηση και οι βουλευτές της πλειοψηφίας, επιτιθέμενοι στην ιδέα της ανανέωσης και στην κ. Κοβέσι, δημιουργούν τις συνθήκες ώστε αυτή η ανανέωση να καταστεί απολύτως υποχρεωτική».

«Επιτρέψτε μου να απαντήσω πρώτα επιστημονικά, από σεβασμό στην επιστημονική μου ιδιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, υπάρχει το σημαντικό ζήτημα της σύγκρουσης και συνύπαρξης των εννόμων τάξεων: της εθνικής, της ενωσιακής, και της διεθνούς. «Η έννοια της αλληλοπεριχώρησης των εννόμων τάξεων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ενδέχεται να προκύψει αδιέξοδο, το οποίο απαιτεί αμοιβαίο σεβασμό και υποχώρηση», σημείωσε ο πρώην υπουργός.

Ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι δεν υπάρχει συστηματική ρύθμιση για το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων, ούτε στον κανονισμό ούτε στον νόμο, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε διοικητική μεταβολή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, απαιτεί απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς είναι και εθνικοί εισαγγελείς και ενδέχεται να εμπλέκονται σε εθνικές δικαστικές διαδικασίες. Σε αυτό το σημείο δηλαδή, “διόρθωσε” τρόπον τινά την απόλυτη ερμηνεία που έδωσε νωρίτερα στο θέμα η κυρία Κοβέσι.

Στη συνέχεια, ο κ. Βενιζέλος μίλησε για την πολιτική διάσταση του ζητήματος, αναφέροντας πως το θέμα τίθεται με «πολιτικούς όρους, και μάλιστα με έναν άτεχνο και επιθετικό τρόπο», προκαλώντας την εντύπωση ότι συνιστά παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο των εισαγγελέων, πλήττοντας την ανεξαρτησία της εισαγγελικής αρχής. «Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο υποχρεούται να προασπίσει την ίδια του την αξιοπιστία και την αξιοπιστία των ελληνικών εισαγγελικών και δικαστικών αρχών», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η ανανέωση της θητείας πρέπει να προχωρήσει.

Κυβερνητικές παλινωδίες και έκδηλη ενοχή

Μιλώντας για την πολιτική πίεση από την κυβέρνηση και τους βουλευτές της πλειοψηφίας, οι οποίοι επιτίθενται στην ιδέα της ανανέωσης, ο κ. Βενιζέλος σημείωσε πως αυτές οι ενέργειες «δημιουργούν τις συνθήκες ώστε αυτή η ανανέωση να καταστεί απολύτως υποχρεωτική, χωρίς να έχουν επιλύσει τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανέφερα προηγουμένως». Όπως επισήμανε, αυτά τα ζητήματα συζητούνται σε επιστημονικό επίπεδο και υπάρχουν πολλές μελέτες και βιβλιογραφία που τα καλύπτουν.

Ανέφερε, επίσης, ότι θα μπορούσε να παρουσιαστεί ένα αφήγημα που θα εξηγεί τη στάση της κυβέρνησης έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας: «Θεωρούμε ότι οι βουλευτές μας δεν έχουν καμία ευθύνη, καθώς ασκούσαν τα καθήκοντά τους, έστω με έναν αρχαϊκό πελατειακό τρόπο, αλλά πάντως υπό την ανοχή και τη γνώση της κυβέρνησης». Όμως, όπως σημείωσε, αυτή η αμφιθυμία και η παλινωδία σχετικά με την άρση των ασυλιών των βουλευτών και το ενδεχόμενο να κινηθεί η διαδικασία ευθύνης για υπουργούς, τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν συνέβη στην περίπτωση Βορίδη-Αυγενάκη, υποδηλώνει μια «ενοχή που είναι έκδηλη».

Συναστρία σκανδάλων υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της υπόθεσης είπε ότι πρόκειται για τη φάση της ποινικής προδικασίας και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση έχει αφήγημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι οι βουλευτές δεν φέρουν καμία ευθύνη. Όμως υπάρχει μια παλινωδία. Οι βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία. Μήπως υπάρχει ηθικός αυτουργός του ηθικού αυτουργού; Δεν ξέρω». Σημείωσε δε ότι «οι παρακολουθήσεις που έγιναν πριν να αποκαλυφθούν οι νόμιμες υποκλοπές, δεν μπορούσε να γίνονται εν αγνοία της κυβέρνησης. Οι πολιτικοί έπεσαν θύματα υποκλοπών. Η εκδίκηση της γυφτιάς, υπεκλάπησαν οι υποκλέπτοντες.

Τα Τέμπη ήταν δυστύχημα, μια τραγωδία από το οποίο βγήκαν τα θεσμικά προβλήματα. Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τραγωδίες, είναι θεσμικά δυστυχήματα θα μπορούσε να πει κανείς. Έχουμε μια συρροή ατυχιών, μια συναστρία σκανδάλων, με κοινό υπόστρωμα την ποιότητα και τη λειτουργία των θεσμών».

«Το μοντέλο της μονοκομματικής κυβέρνησης, όπου όλες τις αποφάσεις λαμβάνονται από ένα πρόσωπο έχει τελειώσει» είπε, και προχώρησε στην εκτίμηση ότι το εκλογικό σώμα στη μεταπολίτευση κάνει πάντοτε δυο φορές την ίδια επιλογή- δεν υπάρχει τρίτη εντολή».



Ο κ. Βενιζέλος έκανε εκτενή αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις– δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα κοχλάζει και συμπλήρωσε ότι στη χώρα μας η σύνδεση της εθνικής στρατηγικής και της κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας πρέπει να είναι η εξέλιξη, το θέμα μιας επόμενης κυβέρνησης. «Εμείς πρέπει να έχουμε πάντα τον έλεγχο του ρυθμού των ελληνοτουρκικών σχέσεων», ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόβλεψε ότι «δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ οριστικά το μεσανατολικό».

