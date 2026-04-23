ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:18
Αιχμηρή η Κοβέσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχει καταστεί συνώνυμο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» (video)

kovesi_opekepe_2304_1920-1080_new

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταστεί συνώνυμο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων», τόνισε η η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κοβέσι ανέφερε ότι πρόκειται για σύνθετη έρευνα με πολλές επιμέρους υποθέσεις. «Έχουμε ακόμη μερικές υποθέσεις και λάβαμε πολλές καταγγελίες τελευταία», σημείωσε, εξηγώντας ότι η υπόθεση εξελίσσεται σε βάθος χρόνου και ενδέχεται να προκύψουν και νέα στοιχεία.

Απαντώντας στην κριτική ότι στοιχεία της έρευνας δίνονται σταδιακά, ήταν κατηγορηματική: «Απορρίπτω κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες. Δεν είναι αληθείς».

Υποστήριξε ότι επιχειρείται μετατόπιση της συζήτησης από την ουσία της υπόθεσης. «Είναι μια προσπάθεια να μετακινηθεί η κουβέντα από το τι έγινε πράγματι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιος είναι υπεύθυνος», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την ιδιαίτερα αιχμηρή της διατύπωση: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο διαφθοράς, νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων. Και αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή είναι μια προσπάθεια να μετατοπιστεί η προσοχή από τα πραγματικά ερωτήματα σε κάτι διαφορετικό.

Και εμπιστεύομαι πραγματικά ότι ο Έλληνας πολίτης θα δει πίσω από αυτόν τον καπνό που υπάρχει. Θα δει την αλήθεια.

Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είμαι εισαγγελέας. Είμαι εισαγγελέας για περισσότερα από 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Για εμένα, για τους συναδέλφους μου, ως εισαγγελείς, βλέπουμε διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας, απάτη, εμπορία επιρροής. Αυτά είναι εγκλήματαΟρίζονται ως έγκλημα στο ελληνικό δίκαιο. Αυτά ορίζονται ως εγκλήματα σχεδόν σε όλα τα άλλα μέλη της ΕΕ. Εντάξει; Λοιπόν, κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτές οι κατηγορίες είναι μέρος της περιγραφής της δουλειάς των πολιτικών εδώ στην Ελλάδα ή κάπου στην ΕΕ. Κανείς δεν θα με πείσει γι’ αυτό».

evropaiki-enosi
kovesi_delfi_new_3
GYNAIKOKTONIA_GIAKOUMAKI
kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
benitez pao
kalxthu
dolofonia new
kriti-43xroni-eksot-neo
arnaoutoglou
evropaiki-enosi
kovesi_delfi_new_3
GYNAIKOKTONIA_GIAKOUMAKI
