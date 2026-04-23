search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:20
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 13:05

Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές των οποίων άρθηκε η ασυλία

Για το αν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε χθες η άρση της ασυλίας τους ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες θα διαπίστωναν ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό.

Ο τρόπος τους είναι η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος.

Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε λογικές τοξικής αντιπαράθεσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ανθρώπους που υπερασπίζονται θεσμικά τον εαυτό τους και έχουν δικαίωμα να κριθούν.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η στοχοποίηση που δέχεται σχετίζεται με το επώνυμό του και ότι κάποιοι έγιναν γνωστοί πολιτικά πάνω σε ένα τραγικό ατύχημα.

Υπογράμμισε επίσης ότι η ομιλία του πρώην υπουργού έγινε στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσής της με την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν αρνείται όσα συνέβησαν στο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραιτήθηκε και θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Όπως σημείωσε, μετά την άρση της ασυλίας, θεσμικά δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω τις δηλώσεις του.

Σημειώνεται ότι ο k. Καραμανλής – όσο και η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα – έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές

Διαβάστε επίσης

Μέγαρο Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρωθυπουργό της Λετονίας

Βορίδης κατά Σκέρτσου: «Οι εξωκοινοβουλευτικοί καλο είναι να μη κάνουν κριτική αφ’ υψηλού σε βουλευτές που τρέχουν για τη ψήφο»

Φόρουμ Δελφών: Να ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ζήτησε η Λάουρα Κοβέσι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΕ ενέκρινε τη νέα δόση ύψους 1,2 δισ. για την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Το σημείωμα που άφησε ο 40χρονος στη νέα του σύντροφο – Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των F-16 και των Mirage - Media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Le Parisien κάνει λόγο για σενάρια μεταφοράς ελληνικών Mirage στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σύγχρονα Rafale

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

