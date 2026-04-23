Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές των οποίων άρθηκε η ασυλία

Για το αν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε χθες η άρση της ασυλίας τους ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες θα διαπίστωναν ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό.

Ο τρόπος τους είναι η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος.

Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε λογικές τοξικής αντιπαράθεσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ανθρώπους που υπερασπίζονται θεσμικά τον εαυτό τους και έχουν δικαίωμα να κριθούν.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η στοχοποίηση που δέχεται σχετίζεται με το επώνυμό του και ότι κάποιοι έγιναν γνωστοί πολιτικά πάνω σε ένα τραγικό ατύχημα.

Υπογράμμισε επίσης ότι η ομιλία του πρώην υπουργού έγινε στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσής της με την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν αρνείται όσα συνέβησαν στο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραιτήθηκε και θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Όπως σημείωσε, μετά την άρση της ασυλίας, θεσμικά δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω τις δηλώσεις του.

Σημειώνεται ότι ο k. Καραμανλής – όσο και η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα – έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές

Διαβάστε επίσης

