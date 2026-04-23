ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 10:34
23.04.2026 10:02

Φόρουμ Δελφών: Να ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ζήτησε η Λάουρα Κοβέσι – Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη (Live)

Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών μίλησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Ελλάδα.

Η Ρουμάνα δικαστικός δήλωσε ότι οι Έλληνες δεν επιθυμούν να ζουν μέσα στη διαφθορά – είπε, μάλιστα, ότι δέχθηκε γράμματα και τηλεφωνήματα από πολίτες που υπέστησαν ζημιά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – και ότι χρειάζεται μεγάλο κουράγιο για να καταγγέλεις φαινόμενα διαφθοράς. Όσον αφορά στην ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, η Κοβέσι είπε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν, τονίζοντας ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι σήμερα: «Οι συνάδελφοί μας εδώ στην EPPO στην Αθήνα είναι πολύ καλοί. Και πρέπει να θαυμάσω το θάρρος τους και την αποφασιστικότητά τους και τη δραστηριότητά τους για να το αλλάξουν αυτό. Ακούω συνέχεια, “έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα”».

Σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα, τόνισε ότι «είδα τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες. Γνωρίζουμε πως υπάρχει προσδοκία από το κοινό να διευκρινιστεί τι συνέβη. Αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε άνθρωποι. Και επίσης, έχουμε μόνο 24 ώρες στις οποίες εργαζόμαστε. Και ίσως πρέπει να κοιμηθούμε λίγο. Και οι πόροι μας είναι πολύ περιορισμένοι. Μέχρι στιγμής, σε αυτή την έρευνα, έχουμε μόνο έναν αστυνομικό που συνεργάστηκε με τους δύο εισαγγελείς μας, τρεις άνθρωποι που πρέπει να αξιολογήσουν χιλιάδες έγγραφα. Πρέπει να ακούσουν εκατοντάδες παρακολουθήσεις. Δεν είναι εύκολο. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε συμφωνία»

Ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κοβέσι υπογράμμισε ότι «οι υποθέσεις είναι στο δικαστήριο. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις, έχουμε ήδη ολοκληρώσει την έρευνα. Έχουμε ήδη κάποιες αποφάσεις. Αν μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σχετικά με την άρση της ασυλίας, σε ορισμένες από τις περιπτώσεις, συνεχίζουμε την έρευνα. επειδή πιθανότατα αυτή είναι η πιο γνωστή έρευνα αυτή τη στιγμή. Χθες, λάβαμε την απάντηση από το κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Αυτό δείχνει ότι όλοι θέλουν να μάθουν τι συνέβη. Αυτό θα είναι προτεραιότητα για εμάς. Ελπίζω, ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα με πολύ γρήγορο ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενη που είχαμε αυτή τη συμφωνία με τον Υπουργό Εσωτερικών για να ορίσουμε μερικοί αστυνομικοί να εργαστούν σε αυτές τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό θα βοηθήσει πολύ. Και θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με την υπόθεση».

«Είχα ακούσει πως είναι μια πολύ διεφθαρμένη χώρα και είχα την εντύπωση ότι ίσως είναι έτσι, ίσως όχι. Τώρα, ως Ευρωπαίος Εισαγγελέας, μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας της EPPO, γνωρίζοντας ακριβώς τι συμβαίνει σε 24 κράτη μέλη, πρέπει να σας πω, δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού. Υπάρχει απάτη παντού. Ίσως το επίπεδο να είναι λίγο υψηλότερο ή όχι. Ίσως υπάρχουν συστημικά ζητήματα ή όχι. Αλλά το γεγονός ότι δεν ανακαλύπτεις και δεν ερευνάς δεν σε κάνει μια καθαρή χώρα», τόνισε

Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι η Κοβέσι ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι υπηρεσία αλλά θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

