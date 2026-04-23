«Καμπανάκι» Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες: Χρειαζόμαστε plan B αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Την εγγενή αργόσυρτη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και την αναβλητικότητα της ΕΕ φάνηκε να στηλιτεύει – με κομψό, αλλά σαφή τρόπο – ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Αναφερόμενος στη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή – με την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τα χτυπήματα σε πλοία και τις διαρκείς ανατροπές σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – ο Κ. Μητσοτάκης φάνηκε να «χτυπά καμπανάκι» στις Βρυξέλλες, οι οποίες ακόμα δεν δείχνουν έτοιμες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος και η αναταραχή στις αγορές ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η διπλωματία με στόχο το τέλος του πολέμου θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ, ωστόσο, με το Στενό του Ορμούζ να… ανοιγοκλείνει, επισήμανε ότι «πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για ένα πιθανό κακό σενάριο. Να βρούμε έναν τρόπο να αποκτήσουμε ενεργειακή αυτάρκεια ως Ευρώπη, να διαμορφώσουμε κατάλληλα τη στρατηγική μας. Να έχουμε ψηλά στην ατζέντα τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των ενεργειακών μας υποδομών. Ήμασταν πολλά χρόνια εξαρτώμενοι από τη Ρωσία. Είναι απαραίτητο το Plan Β».

Μάλιστα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη. Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους», ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που έρχονταν από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ότι μια βασική παράμετρος που καθόρισε τα μέτρα στήριξης των πολιτών ήταν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – άλλωστε, ο ΥΠΟΙΚ, Κυριακός Πιερρακάκης, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση κράτησε και «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ «διά παν ενδεχόμενο» από το πλεόνασμα του 2025.

Χθες η Κομισιόν παρουσίασε σχέδιο για την απόκρουση των συνεπειών του πολέμου στον τομέα της ενέργειας, το οποίο στηρίζεται σε πέντε πυλώνες:

· Στενότερος συντονισμός: ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τόσο στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς όσο και με τους προμηθευτές ορυκτών καυσίμων.

· Προστασία των καταναλωτών: έγκαιρα και προσωρινά μέτρα, όπως στοχευμένα προγράμματα εισοδηματικής στήριξης, ενεργειακά κουπόνια και μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια για ευάλωτα νοικοκυριά.

· Περισσότερη εγχώρια ενέργεια: επιτάχυνση της μετάβασης σε εγχώρια καθαρή ενέργεια θα μειώσει τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

· Ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος: αναβάθμιση και ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος, επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για το πακέτο δικτύων της ΕΕ και την υλοποίηση των έργων «ενεργειακών αυτοκινητοδρόμων».

· Ενίσχυση των επενδύσεων: κινητοποίηση δημοσίων κονδυλίων, ώστε να αυξηθεί η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Η Αθήνα αντιμετωπίζει θετικά το σχέδιο της Επιτροπής, ωστόσο εκτιμά ότι θα πρέπει να συνοδευτεί και από άλλες, ενδεχομένως πιο βραχυπρόθεσμες πρωτοβουλίες, όπως, π.χ., μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε οι χώρες – μέλη να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν παρεμβάσεις ελάφρυνσης των βαρών που σηκώνουν οι πολίτες όσο διαρκεί ο πόλεμος και η αναταραχή στις αγορές ενέργειας – μια αναταραχή που προκαλεί, εκτός των άλλων, και πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και υφεσιακές τάσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα υιοθετήσει ένα Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων, το οποίο θα παρέχει επιπλέον ευελιξία στις εθνικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των πιο εκτεθειμένων οικονομικών τομέων. Ωστόσο, από τα λεγόμενα του Κ. Μητσοτάκη και την έμφασή του στην ανάγκη για «Plan B», είναι εμφανές ότι η Αθήνα θεωρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν το μέγεθος και την ένταση της κρίσης. Η φράση του, «καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη» μοιάζει να συμπυκνώνει όλες τις ανησυχίες της κυβέρνησης για τις εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης:

