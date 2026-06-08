Τζόκοβιτς και Μπογκντάνοβιτς στο ΣΕΦ για τον τρίτο τελικό της Basket League (Video)

Όλα τα βλέμματα απόψε στο ΣΕΦ, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος με στόχο να ανατραπεί το ισόπαλο 1-1.

Το «παρών» στα επίσημα του φαληρικού γηπέδου δίνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος συχνά πυκνά παρακολουθεί τους μεγάλους αγώνες μπάσκετ στην Ελλάδα.

Μαζί του στα επίσημα είναι και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Ο Νόλε που πριν από μερικές ημέρες συμμετείχε στο Roland Garros, έχει βρεθεί φέτος ουκ ο λίγες φορές στο ΣΕΦ, παρακολουθώντας παιχνίδια των Πειραιωτών στην Euroleague.

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