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08.06.2026 21:49

Τζόκοβιτς και Μπογκντάνοβιτς στο ΣΕΦ για τον τρίτο τελικό της Basket League (Video)

08.06.2026 21:49
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Όλα τα βλέμματα απόψε στο ΣΕΦ, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος με στόχο να ανατραπεί το ισόπαλο 1-1.

Το «παρών» στα επίσημα του φαληρικού γηπέδου δίνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος συχνά πυκνά παρακολουθεί τους μεγάλους αγώνες μπάσκετ στην Ελλάδα.

Μαζί του στα επίσημα είναι και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Ο Νόλε που πριν από μερικές ημέρες συμμετείχε στο Roland Garros, έχει βρεθεί φέτος ουκ ο λίγες φορές στο ΣΕΦ, παρακολουθώντας παιχνίδια των Πειραιωτών στην Euroleague.

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