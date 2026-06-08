Τζόκοβιτς και Μπογκντάνοβιτς στο ΣΕΦ για τον τρίτο τελικό της Basket League (Video)

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Όλα τα βλέμματα απόψε στο ΣΕΦ, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος με στόχο να ανατραπεί το ισόπαλο 1-1.
Το «παρών» στα επίσημα του φαληρικού γηπέδου δίνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος συχνά πυκνά παρακολουθεί τους μεγάλους αγώνες μπάσκετ στην Ελλάδα.
Μαζί του στα επίσημα είναι και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.
Ο Νόλε που πριν από μερικές ημέρες συμμετείχε στο Roland Garros, έχει βρεθεί φέτος ουκ ο λίγες φορές στο ΣΕΦ, παρακολουθώντας παιχνίδια των Πειραιωτών στην Euroleague.
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