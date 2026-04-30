ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 23:04
30.04.2026 22:01

Στο ΣΕΦ Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς για το Ολυμπιακός-Μονακό (Photos)

Παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Νόβακ Τζόκοβιτς διεξάγεται στο ΣΕΦ το Game 2 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό για τα playoffs της Euroleague.

Ο Έλληνας σταρ του NBA βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα για διακοπές και θέλησε να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων». Μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε βρεθεί ως καλεσμένος της ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδρειο, στο παιχνίδι της Basket League με τον Πανιώνιο, όπου οι φίλαθλοι τον αποθέωσαν και του ζήτησαν να αποχωρήσει από το NBA και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Στο πλευρό του βρίσκεται και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος είχε εγκάρδια συνομιλία με τον πρόεδρο της Euroleague και συμπατριώτη του, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Στη συνέχεια, οι δύο αθλητές κατέβηκαν και πήραν θέση μαζί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, με τους φωτογράφους να καταγράφουν τις στιγμές.

