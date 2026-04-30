Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βαμβακιού στον Ορχομενό Βοιωτίας (Photos/Video)

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 30/4, σε εργοστάσιο παραγωγής βαμβακιού στον Ορχομενό Βοιωτίας, με τις φλόγες να συνεχίζουν να καταστρέφουν τον χώρο.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, με 16 πυροσβέστες και 8 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δύο μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει ο Δήμος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο εσωτερικό της μονάδας καίγεται ποσότητα βαμβακιού, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή άτομα που έχουν εγκλωβιστεί.

