Global Sumud Flotilla: «Απαιτούμε λογοδοσία» – Πώς εξελίχθηκε η επίθεση – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή» και ο προκλητικός Νετανιάχου

Ανακοίνωση για την αναχαίτιση σκάφη του στόλου ελευθερίας και αλληλεγγύης από ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις εξέδωσε το Global Sumud Flotilla.

Στη συνέχεια περιγράφουν την αρχιτεκτονική της επίθεσης και κλείνουν καταλήγοντας πως «απαιτούμε λογοδοσία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Χθες το βράδυ, ο κόσμος έγινε μάρτυρας της επέκτασης του ισραηλινού στρατιωτικού δόγματος της σχεδιασμένης εγκατάλειψης, καθώς ισραηλινές δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού αναχαίτισαν σκάφη του στόλου ελευθερίας και αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, επιβιβάστηκαν σε αυτά, τα κατέστρεψαν και τα αχρήστευσαν με συστηματικό τρόπο, σε μια βίαιη και παράνομη επιδρομή σε μια βίαιη επιδρομή σε διεθνή ύδατα.

Πάνω από 180 πολίτες από όλο τον κόσμο δέχθηκαν άμεση επίθεση. Αφού έθεσαν τα πληρώματα υπό κράτηση, οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψε έναν κινητήρα και παρεμπόδισαν τις επικοινωνίες, Στη συνέχεια αποχώρησαν, απαγάγοντας ορισμένους συμμετέχοντες και αφήνοντας, σκοπίμως, τους υπόλοιπους πολίτες του στόλου σε ακυβέρνητα, κατεστραμμένα σκάφη τα οποία βρίσκονται στην πορεία μιας μεγάλης καταιγίδας που πλησιάζει.

Η λογική που εφαρμόστηκε από το Ισραήλ χθες το βράδυ αποτελεί μόνο ένα στιγμιότυπο της αδιάκοπης, πολυετούς εκστρατείας λιμοκτονίας και σφαγής των Παλαιστινίων: είτε διαπράττουν άμεσα τις σφαγές και τα εγκλήματα πολέμου με ατιμωρησία, είτε σαμποτάρουν τα μέσα επιβίωσης, αφήνοντας τη «φύση» να ολοκληρώσει το έργο. Ο πλανήτης δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτοχος, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και παραβιάζει, ατιμώρητο, αμέτρητους διεθνείς νόμους.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

● Να επιβληθεί σιωπή με κάθε κόστος: Αυτή η επίθεση σε διεθνείς παρατηρητές αποτελεί μια πανικόβλητη προσπάθεια του Ισραήλ να διασφαλίζει ότι η καταστροφή της Γάζας θα συνεχιστεί χωρίς μάρτυρες ή παρεμβάσεις.

● Με όπλο την εγκατάλειψη: Με την αχρήστευση και καταστροφή σκαφών λιγότερο από 24 ώρες πριν από μια ισχυρή καταιγίδα, ο ισραηλινός στρατός αφήνει τη Μεσόγειο θάλασα να ολοκληρώσει το έργο του. Αυτό είναι επέκταση της βάρβασης διακοπής πρόσβασης σε τρόφιμα και πόρους ζωτικής σημασίας για τον πολιορκημένο πληθυσμό της Γάζας

● Σχεδιασμένο σαμποτάζ: Δεν πρόκειται για απλή σύλληψη αλλά για μια παράνομη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην απαγωγή αμάχων. Ο στρατός επιβιβάστηκε στα σκάφη μόνο για να προκαλέσει ζημιές που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του ταξιδιού τους και στη συνέχεια αποχώρησε.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ

Τα σαμποταρισμένα σκάφη φέρουν τις σημαίες της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Σλοβενίας και της Γαλλίας. Σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, ένα βασικό δικαίωμα αλλά και υποχρέωση της σημαίας είναι η ευθύνη του κράτους να παρέχει υποστήριξη και να διασφαλίζει την ασφάλεια της ζωής των πληρωμάτων.

● Καλούμε τους εκπροσώπους αυτών των πέντε χωρών να επικοινωνήσουν άμεσα με τα αντίστοιχα μητρώα πλοίων και τις κυβερνήσεις τους.

● Η άμεση προτεραιότητα αυτής της κινητοποίησης είναι η προστασία των αμάχων που βρίσκονται σε ανθρωπιστική αποστολή και, στη συνέχεια, η ανάκτηση των σκαφών και η απαίτηση για απόδοση ευθυνών.

●: Τα κράτη σημαίας έχουν την υποχρέωση και την αρμοδιότητα να απαιτήσουν από άλλα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους στην περιοχή να αλλάξουν την πορεία τους και να παράσχουν σωτήρια βοήθεια στα ακινητοποιημένα σκάφη του στόλου Global Sumud Flotilla.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ

Απαιτούμε άμεση ανταπόκριση σε αυτήν την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Προς τις πλησιέστερες ακτοφυλακές: Η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ιταλία και η Κύπρος πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης (SAR). Η αγνόηση των σημάτων κινδύνου (Mayday) που εκπέμπει ο στόλος συνιστά συνενοχή στις ενέργειες του Ισραήλ.

Προς τα εμπορικά και ιδιωτικά σκάφη: Όλα τα πλοία στην περιοχή της Κρήτης και της Σικελίας καλούνται να αλλάξουν την πορεία τους. Ο ισραηλινός στρατός έχει εγκαταλείψει αυτά τα πληρώματα στα στοιχεία της φύσης. Καλούμε την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας για την προστασία τους.

Προς τη διεθνή κοινότητα: Καλούμε όλους τους πολίτες να απευθυνθούν στις ηγεσίες των χωρών τους, απαιτώντας απόδοση ευθυνών για τους δράστες αυτών των εγκλημάτων, καθώς και για τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Απαιτούμε λογοδοσία.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ

Το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από σχετικό κάλεσμα, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές ελληνικές πόλεις, με την κινητοποίηση στην Αθήνα να λαμβάνει χώρα έξω από το υπουργείο Εξωτερικών.

Παρούσα ήταν και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πέδρο Σάντσεθ: Επίθεση του Ισραήλ σε ύδατα που δεν του ανήκουν

Σθεναρή ήταν η καταδίκη του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ των ισραηλινών πρακτικών. Με ανάρτηση στο Χ, τονίζει ότι το Ισραήλ παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα ενώ προαναγγέλλει πως η κυβέρνησή του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών της. Παράλληλα, ζητά εκ νέου αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας Ισραήλ-ΕΕ.

«Το Ισραήλ παραβιάζει ξανά τη διεθνή νομιμότητα επιτιθέμενο σε μια πολιτική φάλαγγα σε ύδατα που δεν του ανήκουν. Η Κυβέρνησή μας κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει και να βοηθήσει τους κρατούμενους Ισπανούς. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Η ΕΕ πρέπει να αναστείλει τη συμφωνία συνεργασίας ΤΩΡΑ και να απαιτήσει από τον Νετανιάχου να συμμορφωθεί με τον νόμο των θαλασσών μας».

Απόβαση στην Ελλάδα για τους προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας

Oι ακτιβιστές που συνελήφθησαν από την ισραηλινή επιχείρηση σε βάρος του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ευχαριστώντας τη χώρα μας για τη συνδρομή της.

So far, Israel – through the IDF – has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night.

All participants in the provocative flotilla who were taken off the vessels were taken… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 30, 2026

«Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς» τονίζει ο Γκίντεον Σάαρ.

Αναλυτικά η δήλωση του ΥΠΕΞ του Ισραήλ

«Έως στιγμής, το Ισραήλ – μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.



Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς.



Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.



Καλούμε όλους όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – να το πράξει μέσω του BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), το οποίο δημοσίευσε επίσης μια δήλωση για το θέμα σήμερα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα».

Την Τετάρτη, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε προκλητικά ότι ο στολίσκος δεν ήταν «τίποτα άλλο παρά ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων: μια πρόκληση χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια».

«Η κινητήρια δύναμη πίσω από την πρόκληση του στολίσκου είναι η Χαμάς – που ενώνει τα χέρια με επαγγελματίες προβοκάτορες – με στόχο να σαμποτάρει τη μετάβαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ στη δεύτερη φάση του και αποσκοπούσε στην απόσπαση της προσοχής από την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί», ισχυρίστηκε.

Νετανιάχου: Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο Youtube

Με ανάρτηση στο Χ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγχαίρει το ναυτικό της χώρας του, μετά από εντολή του να εμποδίσουν τον στολίσκο για τη Γάζα. Χαρακτηρίζει τους ακτιβιστές «υποστηρικτές της Χαμάς», οι οποίοι «δεν έφτασαν καν στα χωρικά μας ύδατα».

«Μπράβο στο Ναυτικό μας! Τους έδωσα εντολή να εμποδίσουν έναν στολίσκο που υποστηρίζει τη Χαμάς να φτάσει στις ακτές της Γάζας. Η αποστολή εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία. Κανένα πλοίο και κανένας υποστηρικτής της Χαμάς δεν έφτασε στο έδαφός μας, ούτε καν στα χωρικά μας ύδατα. Αναχιατίστηκαν και θα επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους. Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube».

כל הכבוד לחיל הים שלנו! הנחיתי אותם למנוע ממשט תומכי החמאס מלהגיע לחופי עזה. המשימה בוצעה בהצלחה מלאה. אף ספינה ואף תומך חמאס לא הגיעו לשטחנו, ואפילו לא למים הטריטוריאליים שלנו. הם הוסבו לאחור ויחזרו לארצות מוצאם. הם ימשיכו לראות את עזה ביוטיוב. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 30, 2026

Τα «μασάει» το ελληνικό ΥΠΕΞ

«Εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων» τα ισραηλινά σκάφη που πραγματοποίησαν επιδρομή σε σκάφη του Global Sumud Flotilla που έπλεαν στ’ ανοιχτά της Κρήτης με κατεύθυνση προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, ισχυρίζεται το ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, το ελληνικό ΥΠΕΞ σημειώνει πως δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε «παγίδα θανάτου», όπως κατήγγειλαν ακτιβιστές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης πως οι ελληνικές Αρχές δεν είχαν κανένα δικαίωμα παρέμβασης στην επιδρομή του Ισραήλ, παρά μόνο σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

«Πλοίο της Αγάπης»: Απαξιωτική κριτική από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τον στολίσκο

Με έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα που κατασχέθηκε από το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «ακτιβισμό τύπου Πλοίο της Αγάπης» και αμφισβητώντας τα κίνητρα των συμμετεχόντων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το συμβούλιο υποστήριξε ότι από την εκεχειρία του Οκτωβρίου έχει «αυξήσει σημαντικά» την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σημειώνοντας ότι η επισιτιστική βοήθεια φτάνει πλέον σε τριπλάσιο αριθμό ανθρώπων σε σχέση με πριν. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η «κλοπή της βοήθειας» από τη Χαμάς έχει μειωθεί από το 90% σε λιγότερο από 1%, ενώ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η διατροφική κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά.

