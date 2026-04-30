Σάλος με το ισραηλινό ρεσάλτο στον στολίσκο για τη Γάζα κοντά στην Κρήτη και τη σύλληψη 175 ακτιβιστών

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 22 σκάφη από έναν στολίσκο που μετέφερε βοήθεια για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη.

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud (GSF) κατήγγειλαν το ρεσάλτο ως «πειρατεία» ενώ η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου. Είπαν ότι όσοι επέβαιναν στα σκάφη είχαν συλληφθεί παράνομα 965 χιλιόμετρα από τη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 σκάφη είχαν συλληφθεί και μεταφέρονταν στο Ισραήλ.

🚨🇮🇱 BREAKING —



Israel Kidnapped:



🇪🇸 25 Spaniards

🇹🇷 9 Turks

🇧🇷 7 Brazilians

🇲🇽 6 Mexicans

🇫🇷 4 French

🇩🇪 3 Germans

🇬🇧 3 Brits pic.twitter.com/oJ5M4iqlfI — ⭐ 𝙿𝚊𝚖𝚙𝚑𝚕𝚎𝚝𝚜 ⭐ (@PamphletsY) April 30, 2026

Τα δεδομένα παρακολούθησης του GSF έδειξαν ότι τα περισσότερα από τα υπόλοιπα 36 σκάφη του στολίσκου έπλεαν κοντά στις νοτιοδυτικές ακτές της Κρήτης.

Ο στολίσκος απέπλευσε πριν από δύο εβδομάδες, με συνολικά 58 σκάφη από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να έχουν ενταχθεί με στόχο να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Την Πέμπτη, το GSF δήλωσε ότι, μέχρι τις 04:30 GMT, τουλάχιστον 22 από αυτά είχαν «δεχτεί επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις κατά πλήρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Μια προηγούμενη δήλωση ανέφερε ότι οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις είχαν «αναχαιτίσει σκάφη, είχαν μπλοκάρει τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών κινδύνου, και είχαν απαγάγει επιθετικά πολίτες».

«Πρόκειται για πειρατεία. Πρόκειται για παράνομη αρπαγή ανθρώπων στην ανοιχτή θάλασσα κοντά στην Κρήτη, σε μια κίνηση που υποδηλώνει ότι το Ισραήλ μπορεί να λειτουργεί με απόλυτη ατιμωρησία, πολύ πέρα ​​από τα σύνορά του, χωρίς συνέπειες», ανέφερε το GSF.

Ισραηλινές αναφορές ανέφεραν ότι το ναυτικό προειδοποίησε τα πλοία να υποχωρήσουν και προχώρησε στην κατάσχεση όσων δεν το έκαναν.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο που, όπως είπε, έδειχνε τους κρατούμενους ακτιβιστές να «προχωρούν ειρηνικά προς το Ισραήλ» πάνω σε ισραηλινά πλοία.

Το Ισραήλ επιμένει ότι οι ενέργειές του συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.

Την Τετάρτη, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε προκλητικά ότι ο στολίσκος δεν ήταν «τίποτα άλλο παρά ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων: μια πρόκληση χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια».

Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel.



In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels pic.twitter.com/0sz8kDpKLX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 30, 2026

«Η κινητήρια δύναμη πίσω από την πρόκληση του στολίσκου είναι η Χαμάς – που ενώνει τα χέρια με επαγγελματίες προβοκάτορες – με στόχο να σαμποτάρει τη μετάβαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ στη δεύτερη φάση του και αποσκοπούσε στην απόσπαση της προσοχής από την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί», ισχυρίστηκε.

Ο ισραηλινός στρατός σταμάτησε τον προηγούμενο στολίσκο που είχε συσταθεί από το GSF από το να φτάσει στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, συλλαμβάνοντας και στη συνέχεια απελάνοντας περισσότερους από 470 ανθρώπους που επέβαιναν στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Τα «μασάει» το ελληνικό ΥΠΕΞ

«Εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων» τα ισραηλινά σκάφη που πραγματοποίησαν επιδρομή σε σκάφη του Global Sumud Flotilla που έπλεαν στ’ ανοιχτά της Κρήτης με κατεύθυνση προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, ισχυρίζεται το ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, το ελληνικό ΥΠΕΞ σημειώνει πως δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε «παγίδα θανάτου», όπως κατήγγειλαν ακτιβιστές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης πως οι ελληνικές Αρχές δεν είχαν κανένα δικαίωμα παρέμβασης στην επιδρομή του Ισραήλ, παρά μόνο σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Κατόπιν επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών με το ΥΠΕΞ του Ισραήλ, ήδη τα ισραηλινά πλοία είναι σε κίνηση αποχώρησης από το σημείο και επιστροφής σε βάση τους, με βάση όσα είπε ο Π. Μαρινάκης.

Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου στην κυβέρνηση για το Ισραήλ

Παίζοντας ηχητικό 59 δευτερολέπτων από το μήνυμα των ισραηλινών δυνάμεων προς τον στολίσκο για τη Γάζα Global Sumund Flotilla ξεκίνησε την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για μήνυμα εκ μέρους του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού με το οποίο διεμήνυε πως η προσπάθεια του στολίσκου να σπάσει τον αποκλεισμό «ήταν δήθεν παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για την μη αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στην επίθεση των δυνάμεων του ισραηλινού στρατού στον στολίσκο σε διεθνή ύδατα, όπου η Ελλάδα έχει δικαίωμα έρευνας και διάσωσης.

Εξηγώντας την κίνηση της να παίξει το ηχητικό απόσπασμα σημείωσε πως το κάνει «για να ακουστεί ότι πλοία που βρέθηκαν κάτω από την Πελοπόννησο και πάνω από την Κρήτη προσεγγίστηκαν από πολεμικό πλοίο του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα που είναι όμως και ύδατα του πεδίου είναι πεδίο έρευνας και διάσωσης της ελληνικής επικράτειας».

«Αυτά τα ειρηνικά πλοία που πάνε να δώσουν παιδική τροφή στη Γάζα υπέστησαν πειρατεία» υπογράμμισε. «Είκοσι δύο από τα πλοία αυτά, αυτή τη στιγμή υπέστησαν έφοδο από τον ισραηλινό στρατό», συνέχισε, και επανέλαβε «υπήρξε επέμβαση πολεμικού πλοίου του Ισραήλ κάτω από την Πελοπόννησο και κάτω από την Κρήτη. «Έχουν απαχθεί – είναι δηλαδή σε καθεστώς ομηρίας που αποτελεί διεθνές έγκλημα – δεκάδες άνθρωποι γνωστοί ακτιβιστές» τόνισε.

Μεταφράζοντας από το ηχητικό σημείωσε πως το μήνυμα των ισραηλινών, «τους λέει ότι δεν σας αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να αφήσετε ανθρωπιστική βοήθεια» και «τους προειδοποιεί ότι κινδυνεύει η ασφάλειά τους αν συνεχίσουν να πλέουν προς τη Γάζα, ενώ βρίσκονται κάτω από την Πελοπόννησο».

«Επιτρέπεται αυτή η πράξη πολέμου από ένα ανεξάρτητο κράτος» διερωτήθηκε σε έντονο ύφος καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει μεταξύ άλλων αν θα κάνει διεθνές διάβημα.

Απευθυνόμενη στη συνέχεια στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου που ήταν παρών στα υπουργικά έδρανα, τον εγκάλεσε σε έντονο ύφος λέγοντας: «Εσείς, που έχετε καλές σχέσεις με το Ισραήλ κ. Παπασταύρου, και ήσασταν εκείνος που την ώρα που το Ισραήλ έσπασε την εκεχειρία πήγατε να συναντηθείτε με τον ομόλογό σας τον ισραηλινό, θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα; Έχουμε ανεξάρτητη κυβέρνηση ή έχουμε πιόνια του Ισραηλινού κράτους την ώρα που η δικαιοσύνη αποφαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας μέσω των υποκλοπών σε βάρος της χώρας και του μισού υπουργικού συμβουλίου;».

Καιρίδης: «Κακοπαιγμένο θέατρο»

Ακολούθησαν και νέες παρεμβάσεις που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη εν μέσω συνεχών παρεμβάσεων της Κωνσταντοπούλου εκτός μικροφώνου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ μίλησε για «κακοπαιγμένο» θέατρο και άφησε την αιχμή ότι η κ. Κωνσταντοπούλου πιέζεται από το κόμμα Καρυστιανού.

Ως προς την ουσία σημείωσε πως «στα διεθνή ύδατα, είτε είναι δυτικά της Κρήτης, είτε νότια της Κρήτης, είτε νότια της Σικελίας οπουδήποτε απαξ και είναι διεθνή υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις». Και υποστήριξε πως «οι ελληνικές αρχές έσπευσαν να προσφέρουν διάσωση, γύρισαν πίσω επειδή οι ίδιοι δεν ήθελαν να διασωθούν όπως δήλωσαν στο ελληνικό λιμενικό».

Mάντζος: Νέα σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας

«Τα σοβαρά περιστατικά δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, με τις σοβαρές επιθετικές ενέργειες ισραηλινών σκαφών εις βάρος του διεθνούς στολίσκου αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό, που δοκιμάζεται από τον απάνθρωπο αποκλεισμό της Γάζας, συνιστούν νέα σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», δηλώνει ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι η κυβέρνηση «καλείται να λάβει σαφή θέση και να απαντήσει στα σοβαρά εκκρεμή ερωτήματα» και συγκεκριμένα στα εξής:

«Σε ποιο γεωγραφικό σημείο έλαβαν χώρα οι ενέργειες των ισραηλινών σκαφών; Ήταν εντός περιοχής αρμοδιότητας των ελληνικών αρχών για έρευνα και διάσωση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο; Ήταν σε γνώση της Ελληνικής Κυβέρνησης η ενέργεια των ισραηλινών σκαφών; Ποιος ο ρόλος και η αντίδραση των ελληνικών αρχών στο πεδίο; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η Ελληνική Κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;».

ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτη η πειρατική ενέργεια του Ισραήλ κατά του Global Sumud Flotilla

Την ενέργεια των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επισημαίνοντας πως αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απαράδεκτη, πειρατική ενέργεια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί «τη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να πάψει η κυβέρνηση του Ισραήλ να παραβιάζει συστηματικά το διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα», συμπληρώνοντας πως «η ΕΕ οφείλει να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, όπως έχουν προτείνει η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία».

Ακόμη, υπογραμμίζει πως «ο . Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος απέναντι στην Ιστορία. Η σιωπή και η ανοχή του ισοδυναμούν με συνενοχή. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει άμεσα τη στάση παθητικής παρακολούθησης και να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της τήρησης του διεθνούς δικαίου, αξιοποιώντας τη θέση της στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απαράδεκτη, πειρατική ενέργεια η νέα επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων σε σκάφη του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης.

Παρ’ ότι η παράνομη επιχείρηση, επίθεσης σε πλοία και απαγωγής επιβαινόντων, έλαβε χώρα εντός των ορίων έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, δεν έχει υπάρξει ως τώρα καμία επίσημη αντίδραση από τις ελληνικές αρχές. Ο κ. Μητσοτάκης, επιβεβαιώνει ξανά, διά της σιωπής του, ότι αποτελεί έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καλεί τη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να πάψει η κυβέρνηση του Ισραήλ να παραβιάζει συστηματικά το διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Η ΕΕ οφείλει να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, όπως έχουν προτείνει η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος απέναντι στην Ιστορία. Η σιωπή και η ανοχή του ισοδυναμούν με συνενοχή. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει άμεσα τη στάση παθητικής παρακολούθησης και να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της τήρησης του διεθνούς δικαίου, αξιοποιώντας τη θέση της στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς. Γιατί η ειρήνη, η ασφάλεια και η προστασία των αμάχων δεν μπορούν να είναι επιλεκτικές, ούτε η τήρηση του διεθνούς δικαίου α λα καρτ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του αγωνιζόμενου παλαιστινιακού λαού, και στηρίζει τις σχετικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης για την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων ακτιβιστών του Διεθνούς Στόλου».

Το ΚΚΕ καταδικάζει «τη νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ

Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ καταδικάζει «τη νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, κατά του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης για τη Γάζα που έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων».

Το ΚΚΕ αναφέρει ότι «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, καθώς το ισραηλινό ρεσάλτο συνέβη ανοιχτά της Κρήτης, σε διεθνή ύδατα και σε ελληνική περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης». Ρωτά αν η κυβέρνηση «ήταν ενήμερη και σε συνεννόηση με τους δολοφόνους Ισραηλινούς συμμάχους της» και «τι έκανε για να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές απέναντι σε μια τόσο επικίνδυνη ενέργεια, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες, οι Ισραηλινοί άφησαν σκόπιμα εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε κατεστραμμένα σκάφη, σε ανοιχτή θάλασσα».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ «αποδεικνύεται ότι οι συνεχείς επικλήσεις της κυβέρνησης στην “ελευθερία της ναυσιπλοΐας” είναι πολύ επιλεκτικές, καθώς αφορούν μόνο τα κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών και όχι τα εγκλήματα των στρατηγικών της συμμάχων, που εξακολουθούν να αιματοκυλούν τους λαούς της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και ταυτόχρονα έχουν το “ελεύθερο” να παριστάνουν τους “σερίφηδες” ολόκληρης της ανατολικής Μεσογείου».

Τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, η απαίτηση να διακοπεί η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις και να επιστρέψουν τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων».

