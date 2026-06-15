Μεγάλη επιχείρηση γιαεγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στις κλοπές αυτοκινήτων έχει ξεκινήσει η ΕΛΑΣ από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (15/6).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση εκτυλίσσεται σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα και συμμετέχουν μεταξύ άλλων και μέλη της ΟΠΚΕ.

Στόχος της επιχείρησης την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που επί μακρόν και συστηματικά έκλεβε οχήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα.

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