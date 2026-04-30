Ένα απίστευτο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness σημειώθηκε στον… αέρα της Νότιας Αφρικής, με πρωταγωνιστή έναν 23χρονο Γερμανό YouTuber .

Ο Tom Kopke, γνωστός στον κόσμο του διαδικτύου ως Tooleko, απέδειξε ότι η αδρεναλίνη και η συγκέντρωση μπορούν να συνδυαστούν με τον πιο θεαματικό τρόπο. Ο νεαρός YouTuber πήδηξε από αεροπλάνο και κατάφερε να λύσει τον Κύβο του Ρούμπικ σε χρόνο-ρεκόρ, ενώ έπεφτε στο κενό!

23 δευτερόλεπτα απόλυτης συγκέντρωσης

Ο Kopke ολοκλήρωσε τον γρίφο σε μόλις 23,333 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 28,25 δευτερολέπτων που κατείχε ο Αυστραλός Sam Sieracki από το 2023. Η προσπάθεια έγινε πάνω από το Mossel Bay της Νότιας Αφρικής, μια περιοχή διάσημη για το skydiving, με τον νεαρό να ανοίγει το αλεξίπτωτό του αμέσως μετά την επιτυχία του.

Photo: YouTube / Tooleko

Άλμα από τα 4.200 μέτρα

Η πρόκληση δεν ήταν μόνο η ταχύτητα των χεριών του, αλλά και οι συνθήκες. Ο Tom πραγματοποίησε το άλμα από ύψος 4.200 μέτρων, κάτι που του έδινε περίπου 60 δευτερόλεπτα ελεύθερης πτώσης πριν χρειαστεί να τραβήξει το σκοινί του αλεξίπτωτου. Αυτό σημαίνει ότι είχε ελάχιστα περιθώρια λάθους, καθώς η πτώση με ταχύτητα που ξεπερνά τα 190 χλμ/ώρα κάνει τον χειρισμό αντικειμένων εξαιρετικά δύσκολο.

Από τα 18 του χρόνια στο… κενό

«Έλυσα για πρώτη φορά τον κύβο στα 18 μου. Πάντα έλεγα ότι μια μέρα θα το έκανα κάνοντας ελεύθερη πτώση», δήλωσε ο ίδιος στους εκπροσώπους των Guinness World Records.

Photo: YouTube / Tooleko

Ωστόσο, το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο. Ο Kopke έπρεπε πρώτα να αποκτήσει επίσημη άδεια skydiving.

Όπως εξήγησε:

Η μεγαλύτερη πρόκληση: Ο φόβος μήπως του πέσει ο κύβος κατά την πτώση λόγω της αντίστασης του αέρα.

Το πιο επικίνδυνο σημείο: Η στιγμή της “παράδοσης” του κύβου από τον εκπαιδευτή στον αέρα, την οποία παρομοίασε με την αλλαγή σκυτάλης στον στίβο.

Ο Γερμανός creator δεν σταματά εδώ, καθώς δήλωσε πως έχει ήδη στα σκαριά και άλλα «τρελά» βίντεο που συνδυάζουν τις δεξιότητές του με τον αέρα, έχοντας πλέον κατακτήσει τον τίτλο του ταχύτερου στον κόσμο… εν πτήσει!

