ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 12:43
Η ΕΕ έχει χάσει τις… αντλίες με τα αποθέματα καυσίμων για τα αεροσκάφη: Δεν ξέρει πόσα πραγματικά διαθέτει

aeroplano-kafsima

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει ξανά τις τιμές στο πετρέλαιο και νέα «καμπανάκια» έχουν χτυπήσει από χθες ξανά στις αγορές.

Εκεί που έχει… χαθεί η μπάλα όμως, είναι στα καύσιμα για τα αεροσκάφη, με την ΕΕ να εμφανίζει μία ιδιαιτέρως προβληματική εικόνα, κυρίως στο θέμα πληροφόρησης: κανείς δεν ξέρει με ακρίβεια πόσα καύσιμα υπάρχουν διαθέσιμα…

Παρά την ύπαρξη κρατικών αποθεμάτων και τη σχετική διαφάνεια που τα συνοδεύει, η πραγματική εικόνα της αγοράς παραμένει αποσπασματική, αναφέρει το Politico.

Το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων βρίσκεται σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις (δεξαμενές, λιμάνια, αγωγούς και δεξαμενόπλοια) όπου η πρόσβαση στα δεδομένα είναι περιορισμένη. Οι εταιρείες δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν λεπτομερή στοιχεία, επικαλούμενες εμπορική ευαισθησία και κανόνες ανταγωνισμού.

Αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο «τυφλό σημείο» για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις χωρίς πλήρη εικόνα. Η έλλειψη αξιόπιστων και έγκαιρων δεδομένων μπορεί να οδηγήσει είτε σε καθυστερημένες αντιδράσεις είτε σε υπερβολικά μέτρα.

Η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό έχει ήδη αναγνωριστεί από τους αρμόδιους υπουργούς. Κράτη-μέλη ζητούν πιο συστηματική συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ προτείνονται ακόμη και άμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών. Η Ελλάδα πρότεινε να δημιουργηθεί… λογαριασμός σε πλατφόρμα (Whatsapp ή Signal) ώστε να υπάρχει απευθείας συνεννόηση. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Καυσίμων, το οποίο θα επιτρέψει πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση της αγοράς.

«Θέλουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη και καλύτερη εικόνα στην ΕΕ με τα αποθέματα καυσίμων.Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε πως θα δουλέψει αυτό» είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της Κομισιόν Αννα-Κάισα Ιτκόνεν.

Ωστόσο, η εξισορρόπηση μεταξύ διαφάνειας και προστασίας εμπορικών δεδομένων αποτελεί βασικό εμπόδιο. Χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, η συλλογή κρίσιμων πληροφοριών θα παραμείνει ελλιπής, εκτιμούν αναλυτές.

Την ίδια στιγμή, τα ήδη χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου επιτείνουν την ανησυχία… 

perama_new
parga_preveza
David-Allan-Coe-new
pyrosvestiki_new
krokodilos new
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
dora pavlopoulos farantouris tzakri
dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
seismoi
perama_new
parga_preveza
David-Allan-Coe-new
