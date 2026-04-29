ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 13:45
29.04.2026 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9% ανέβηκε η ανεργία τον Μάρτιο 

29.04.2026 12:22
Μαζί με τον πληθωρισμό, αυξήθηκε και η ανεργία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Μάρτιο.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε στο 9%, άνοδος κατά 0,4 μονάδες σε σχέση με τον Φεβρουάριο (8,6%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 436.057 άτομα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αριθμός αυξημένος κατά 19.021 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο (4,6%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,5% από 11,7% τον Μάρτιο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,9% από 7,5%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 21% από 21,1% τον Μάρτιο 2025 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,3% από 8,8%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.383 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 117.047 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (2,7%) και αύξηση κατά 3.645 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (0,1%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.876.809 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 141.058 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (4,7%) και μείωση κατά 26.947 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (0,9%).

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 13:44
Η Τήνος στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη – Διεθνές Συμπόσιο «Από την πέτρα στο τραπέζι: με την παράδοση, για το μέλλον»

Βρήκαν τον 89χρονο πιστολέρο  σε video του Luben να αποθεώνει τον… Βασιλιά

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ανά ημέρα.

