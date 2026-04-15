Ο πληθωρισμός… επιταχύνει: Στο 3.9% τον Μάρτιο από 2,7% έναν μήνα πριν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ιδιαιτέρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό ο οποίος σκαρφάλωσε σε 3,9% για τον μήνα Μάρτιο από 2,7% που ήταν τον Φεβρουάριο. Πέρυσι τέτοια εποχή μάλιστα, ήταν στο 2,4%.
Οι τρεις κατηγορίες που επηρέασαν κατά κύριο λόγο την άνοδο του πληθωρισμού είναι τα τρόφιμα και είδη διατροφής, το κόστος στέγασης και το κόστος των μεταφορών (λόγω ενέργειας),σύμφωνα πάντα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, σε ένα έτος καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής ανατιμήσεις σε ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (1,5%), μοσχάρι (20,3%), αρνί και κατσίκι (14,1%), πουλερικά (4,5%), παρασκευάσματα με βάση το κρέας (3,9%), ψάρια και θαλασσινά (2,8%), γαλακτοκομικά και αυγά (4,7%), μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (11,6%), φρούτα (6,9%), λαχανικά (8,9%), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας (9%), προϊόντα ζαχαροπλαστικής (4,5%) και καφέ (11,3%).
Επίσης, σε ένδυση και υπόδηση (2,1%), ενοίκια κατοικιών (7,6%), επισκευή και συντήρηση κατοικίας (7,7%), διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (6,4%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (22%), πακέτο διακοπών (7%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).
Στον τομέα της ενέργειας σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε ηλεκτρισμό (2,4%), πετρέλαιο θέρμανσης (24,6%), πετρέλαιο κίνησης (22,8%), καύσιμα αυτοκινήτου-βενζίνη (9,3%) και άλλα καύσιμα (27,4%).
Σε μηνιαία σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης (30%), πετρέλαιο κίνησης (24,1%), καύσιμα αυτοκινήτου-βενζίνη (11,4%), άλλα καύσιμα (19,8%) και μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (26,2%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Μάρτιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
Ταυτόχρονα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,6% τον Μάρτιο 2026,σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026, έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3,4% τον Μάρτιο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024, ενώ παρουσίασε αύξηση 2,1% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Διαβάστε επίσης:
Η Ελλάδα κάνει… πρωταθλητισμό στις αυξήσεις ενοικίων: Δεύτερη στην Ε.Ε. με άλμα 10,1% – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΦΙΜ
Πιερρακάκης από Ουάσιγκτον: «Προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις όχι κάθε μήνα, αλλά κάθε εβδομάδα»
Η «προσγείωση» της ανάπτυξης και το νέο μεσοπρόθεσμο σχέδιο 2026-2027
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.