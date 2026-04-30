Ευρωπαϊκό «σωσίβιο» ρευστότητας έως το τέλος του 2026: Η Κομισιόν ανοίγει την κάνουλα των κρατικών ενισχύσεων

Σε μια κίνηση που μαρτυρά την έντονη ανησυχία των Βρυξελλών για τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το «πράσινο φως» για ένα νέο, διευρυμένο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

Το προσωρινό αυτό «δίχτυ ασφαλείας» θα παραμείνει ενεργό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προσφέροντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν τους κλάδους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής και παραγωγικής πίεσης.

Στο στόχαστρο Γεωργία, Αλιεία και Μεταφορές

Η απόφαση της Κομισιόν επικεντρώνεται σε τομείς ζωτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή και την τροφοδοτική αλυσίδα. Συγκεκριμένα, για τη γεωργία, την αλιεία και τις μεταφορές (χερσαίες και θαλάσσιες μικρών αποστάσεων), το νέο πλαίσιο προβλέπει την αποζημίωση έως και του 70% του επιπλέον κόστους που προκύπτει από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων.

Το μέτρο αυτό αποτελεί μια «ανάσα» για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος πλήττεται διπλά από το κόστος παραγωγής και τις δυσκολίες στη διάθεση των προϊόντων. Μάλιστα, για να αποφευχθεί η γραφειοκρατική ασφυξία, εισάγεται μια απλοποιημένη διαδικασία για μικρά ποσά, όπου κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει έως 50.000 ευρώ με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως το μέγεθος της επιχείρησης ή η εκτιμώμενη κατανάλωση.

«Λευκή επιταγή» στις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η χαλάρωση των όρων για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η ένταση της ενίσχυσης για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί πλέον να φτάσει το 70% (από 50% που ίσχυε), καλύπτοντας τη μισή συνολική κατανάλωση της επιχείρησης.

Το αξιοσημείωτο εδώ είναι η ρεαλιστική στροφή των Βρυξελλών: για τη λήψη αυτών των ενισχύσεων δεν απαιτούνται επιπλέον δεσμεύσεις για απανθρακοποίηση, αναγνωρίζοντας προφανώς ότι η επιβίωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προέχει τη δεδομένη στιγμή.

Ευελιξία και έλεγχος

Η Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι θα εξετάζει ταχέως κάθε εθνικό μέτρο που της κοινοποιείται, ενώ παραμένει ανοιχτή ακόμη και σε επιδοτήσεις του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στο ράφι και τους λογαριασμούς.

Με το βλέμμα στραμμένο στις εύφλεκτες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Κομισιόν διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει και να παρατείνει περαιτέρω το πλαίσιο αν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Για την Ελλάδα, αυτή η απόφαση αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο, καθώς η οικονομία παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις διακυμάνσεις του ενεργειακού κόστους, με τον αγροτικό και μεταφορικό κλάδο να βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Το στοίχημα πλέον περνά στα χέρια των κρατών μελών, τα οποία καλούνται να βρουν τους πόρους για να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα ευρωπαϊκή «άδεια» για ενισχύσεις.

