Κάποτε οι σύνοδοι κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν το ετήσιο ραντεβού της «συμμαχικής οικογένειας» — ένα είδος γεωπολιτικού reunion με χειραψίες, χαμόγελα και προσεκτικά διατυπωμένες διαφωνίες.

Τώρα, όμως, φαίνεται πως αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες θα προτιμούσαν να το… κόψουν το σπορ, ή τουλάχιστον να το κάνουν πιο αραιά. Όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος για την ασφάλεια, αλλά μάλλον από υπερπροσφορά… αμηχανίας.

Στο εσωτερικό της Συμμαχίας ωριμάζει, λένε, η ιδέα να μπει φρένο στην καθιερωμένη —και σχετικά πρόσφατη— παράδοση των ετήσιων συνόδων κορυφής. Η πρακτική αυτή είχε ενισχυθεί ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν όλοι ήθελαν να δείξουν ενότητα. Τώρα, η «ενότητα» μοιάζει περισσότερο με υποχρέωση παρά με αυθόρμητη διάθεση, και η συχνότητα των συναντήσεων αρχίζει να θυμίζει περισσότερο βάρος παρά πλεονέκτημα.

Το παρασκήνιο, όπως αποκαλύπτεται, δεν είναι καθόλου άσχετο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η στάση του απέναντι στους συμμάχους —μια μίξη επιθετικότητας, απαιτήσεων και διπλωματικής… ωμότητας— έχει αφήσει βαθιά ίχνη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και η ψυχρολουσία με το Ιράν, όπου οι Ευρωπαίοι αρνήθηκαν να μπουν στο ίδιο κάδρο με τις ΗΠΑ. Κοινώς, το «όλοι μαζί» έχει αρχίσει να ακούγεται περισσότερο σαν ανέκδοτο.

Άλλωστε ο Τραμπ έχει διαπληκτιστεί δημοσίως με ουκ ολίγους Ευρωπαίους ηγέτες: Τον Σάντσεθ, τον Μακρόν, τον Μερτς, ακόμα και με τον Στάρμερ.

Όχι άλλο photo opportunity με τον Αμερικανό πρόεδρο

Επισήμως, φυσικά, κανείς δεν θα πει ότι το πρόβλημα είναι πως κάποιοι δεν αντέχουν άλλες κοινές φωτογραφίες με τον Τραμπ. Ανεπισήμως, όμως, η ιδέα να μειωθούν οι συναντήσεις —ακόμη και σε επίπεδο υπουργών— κερδίζει έδαφος. Η σύνοδος στην Άγκυρα τον Ιούλιο θα γίνει κανονικά, αλλά ήδη στο βάθος φαίνεται ένα πιο «χαλαρό» πρόγραμμα. Και το 2028, χρονιά εκλογών στις ΗΠΑ; Εκεί, λένε, παίζει ακόμα και το σενάριο… πλήρους αποχής. Όχι σύνοδος, όχι πονοκέφαλος.

Μάλιστα, ορισμένα κράτη-μέλη προτείνουν επιστροφή σε πιο «παραδοσιακές αξίες»: μία σύνοδος κάθε δύο χρόνια, για να υπάρχει και χρόνος να… συνέλθουν οι συμμετέχοντες. Βέβαια, την τελική απόφαση την κρατά ο γενικός γραμματέας Μαρκ Ρούτε, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη διπλωματία και τη διαχείριση κρίσεων — και, προφανώς, νεύρων.

Διπλωματικές πηγές αναγνωρίζουν ότι το κλίμα έχει βαρύνει αισθητά, αλλά σπεύδουν να προσθέσουν ότι το θέμα δεν είναι μόνο ο Τραμπ.

Οι ετήσιες σύνοδοι, λένε, δημιουργούν μια αφόρητη πίεση για «μεγάλα αποτελέσματα», για εντυπωσιακές ανακοινώσεις και φωτογενείς επιτυχίες — συχνά εις βάρος της ουσιαστικής δουλειάς που γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες.

Με απλά λόγια: λιγότερες σύνοδοι, λιγότερη φασαρία, λιγότερες υποχρεωτικές χαμογελαστές πόζες. Και, αν γίνεται, λίγη περισσότερη ουσία — ή τουλάχιστον λιγότερη… έκθεση σε δύσκολες συνυπάρξεις.

