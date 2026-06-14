Formula 1: Ο Χάμιλτον επέστρεψε στις νίκες στην Βαρκελώνη

Στο γκραν πρι της Βαρκελώνης διακόπηκε η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes, καθώς και το σερί πέντε διαδοχικών νικών του Κίμι Αντονέλι, στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα.

Ο Λιούις Χάμιλτον αναδείχθηκε νικητής στον 7ο αγώνα της χρονιάς, εκμεταλλευόμενος μία ευνοϊκή συγκυρία, με την εγκατάλειψη του Φερνάντο Αλόνσο και το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας που ακολούθησε, ώστε να μπει για το τελευταίο του πιτ-στοπ και να βγει μπροστά από τον συμπατριώτη του, Τζορτζ Ράσελ. Με φρέσκα ελαστικά στη συνέχεια, ο Βρετανός «άνοιξε» τη διαφορά και έφτασε άνετα στην έβδομη νίκη της καριέρας του στη Βαρκελώνη, 106η συνολικά στη Φόρμουλα Ενα, αλλά πρώτη από τότε που εντάχθηκε στη Ferrari, το 2025.

Πιο πίσω, οι δύο Mercedes έδιναν μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Αντονέλι έκανε την επίθεση του λίγες στροφές πριν το τέλος, κατάφερε να περάσει τον «ομόσταυλό» του, αλλά στον επόμενο γύρο αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και υποχρεώθηκε να σταματήσει. Ετσι, μετά από πέντε σερί νίκες (και νωρίτερα τη δεύτερη θέση στην Αυστραλία), ο 20χρονος Ιταλός έφυγε με… άδεια χέρια από την Καταλονία και είδε τη διαφορά του από τον Χάμιλτον στη βαθμολογία των οδηγών να μειώνεται στους 41 βαθμούς.

Ο Ράσελ, ο οποίος εκκίνησε από την pole position και φαινόταν να ελέγχει τον αγώνα μέχρι το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, πήρε τη δεύτερη θέση και επέστρεψε στο βάθρο μετά από τέσσερις αγώνες, ενώ ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις με McLaren κατάφερε -μόλις για δεύτερη φορά φέτος- να πλασαριστεί στην πρώτη τριάδα.

Η πρώτη 10αδα του αγώνα

Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 1ωρ.32:28.105 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 19.561 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 23.719 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 40.497 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 58.661 Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) + 1 γύρο Πιερ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 1 γύρο Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) + 1 γύρο Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) + 1 γύρο Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) + 1 γύρο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 156 βαθμοί Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 115 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 106 Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 75 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 73 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 68 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 55 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 41 Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 34 Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) 26

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Mercedes 262 βαθμοί Ferrari 190 McLaren-Mercedes 141 Red Bull-Red Bull Ford 89 Alpine-Mercedes 60 Racing Bulls-Red Bull Ford 38 Haas-Ferrari 21 Williams-Mercedes 11 Audi 2 Aston Martin-Honda 1 Cadillac-Ferrari 0

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