ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 16:21
Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα – Ανασύρθηκαν σώοι οι τέσσερις επιβάτες

Ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα πριν βυθιστεί στον ποταμό Σηκουάνα κοντά στο Ζυβισί-συρ-Οργ (νότια του Παρισιού) το πρωί της Πέμπτης και τέσσερα άτομα διασώθηκαν.

Γύρω στις 11:00 π.μ., αρκετά σκάφη εξακολουθούσαν να πλέουν στην περιοχή του ατυχήματος, ενώ αναπτύχθηκαν επίσης ένα drone και ένα ελικόπτερο, όπως μετέδωσε το AFP.

Το λεωφορείο τελικά βυθίστηκε τελείως κοντά σε μια γέφυρα. Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, που χτυπήθηκε από το λεωφορείο πριν βυθιστεί στο ποτάμι, κατέληξε επίσης στο ποτάμι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με δύτες να επιχειρούν στο σημείο, καθώς το όχημα βυθιζόταν γρήγορα. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι.

«Ένα λεωφορείο που ταξίδευε στην πόλη Ζυβισί-συρ-Οργ βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στον Σηκουάνα υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί», δήλωσε στο AFP η εισαγγελία του Εβρύ, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές.

Πηγές κοντά στις αρχές έδωσαν διάφορες εκδοχές σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που επέβαιναν στο όχημα τη στιγμή του ατυχήματος, αλλά σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, «ο οδηγός και τρία άλλα άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο». «Όλοι διασώθηκαν. Η συνεχιζόμενη έρευνα για τον ακούσιο τραυματισμό που προκλήθηκε από έναν οδηγό οχήματος έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Ζυβισί-συρ-Οργέ», κατέληξε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την νομαρχία της Εσόν, το λεωφορείο προκάλεσε σύγκρουση με αυτοκίνητο στην Quai Timbaud.

Κάρολος και Καμίλα τελειώνουν την «αγγαρεία» με Τραμπ και φεύγουν για… Βερμούδες

Τρόμος στα ανοιχτά της Καλιφόρνια: Μεγάλος καρχαρίας καταδίωκε σέρφερ επί δέκα λεπτά (video)

Viral YouTuber έκανε ρεκόρ Guinness λύνοντας τον Κύβο του Ρούμπικ σε… ελεύθερη πτώση! (Video)

Εξανεμίστηκαν οι ελπίδες το πετρέλαιο: Ανησυχία για τις εξελίξεις στον Κόλπο και φόβοι για 150 δολάρια το βαρέλι μετά το ρεκόρ τετραετίας

Aμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Σε επιφυλακή για τον πληθωρισμό

Το Ιράν απειλεί με «οδυνηρά πλήγματα» ως απάντηση στα σχέδια Τραμπ για νέες επιθέσεις – Η μόνη θέση τους στον Περσικό είναι στον βυθό της θάλασσας, απειλεί ο Χαμενεΐ

Citroën Saxo VTS: 30 χρόνια ενός εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου

Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον – Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Πέννες αλ μπάφο

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

