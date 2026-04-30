Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα – Ανασύρθηκαν σώοι οι τέσσερις επιβάτες

Ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα πριν βυθιστεί στον ποταμό Σηκουάνα κοντά στο Ζυβισί-συρ-Οργ (νότια του Παρισιού) το πρωί της Πέμπτης και τέσσερα άτομα διασώθηκαν.

Γύρω στις 11:00 π.μ., αρκετά σκάφη εξακολουθούσαν να πλέουν στην περιοχή του ατυχήματος, ενώ αναπτύχθηκαν επίσης ένα drone και ένα ελικόπτερο, όπως μετέδωσε το AFP.

Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV — Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026

Το λεωφορείο τελικά βυθίστηκε τελείως κοντά σε μια γέφυρα. Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, που χτυπήθηκε από το λεωφορείο πριν βυθιστεί στο ποτάμι, κατέληξε επίσης στο ποτάμι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με δύτες να επιχειρούν στο σημείο, καθώς το όχημα βυθιζόταν γρήγορα. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι.

«Ένα λεωφορείο που ταξίδευε στην πόλη Ζυβισί-συρ-Οργ βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στον Σηκουάνα υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί», δήλωσε στο AFP η εισαγγελία του Εβρύ, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές.

Dans sa chute, le bus qui est tombé la Seine à Juvisy-sur-Orge a entraîné une voiture, qui s’est elle aussi retrouvée dans le fleuve.



La personne à l’intérieur a été repêchée ➡️ https://t.co/ltDTBqsHqd pic.twitter.com/1L7BxmHntL — Le Parisien | 91 (@leparisien_91) April 30, 2026

Πηγές κοντά στις αρχές έδωσαν διάφορες εκδοχές σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που επέβαιναν στο όχημα τη στιγμή του ατυχήματος, αλλά σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, «ο οδηγός και τρία άλλα άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο». «Όλοι διασώθηκαν. Η συνεχιζόμενη έρευνα για τον ακούσιο τραυματισμό που προκλήθηκε από έναν οδηγό οχήματος έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Ζυβισί-συρ-Οργέ», κατέληξε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την νομαρχία της Εσόν, το λεωφορείο προκάλεσε σύγκρουση με αυτοκίνητο στην Quai Timbaud.

