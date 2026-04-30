Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα – Ανασύρθηκαν σώοι οι τέσσερις επιβάτες

Ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα πριν βυθιστεί στον ποταμό Σηκουάνα κοντά στο Ζυβισί-συρ-Οργ (νότια του Παρισιού) το πρωί της Πέμπτης και τέσσερα άτομα διασώθηκαν.
Γύρω στις 11:00 π.μ., αρκετά σκάφη εξακολουθούσαν να πλέουν στην περιοχή του ατυχήματος, ενώ αναπτύχθηκαν επίσης ένα drone και ένα ελικόπτερο, όπως μετέδωσε το AFP.
Το λεωφορείο τελικά βυθίστηκε τελείως κοντά σε μια γέφυρα. Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, που χτυπήθηκε από το λεωφορείο πριν βυθιστεί στο ποτάμι, κατέληξε επίσης στο ποτάμι.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με δύτες να επιχειρούν στο σημείο, καθώς το όχημα βυθιζόταν γρήγορα. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι.
«Ένα λεωφορείο που ταξίδευε στην πόλη Ζυβισί-συρ-Οργ βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στον Σηκουάνα υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί», δήλωσε στο AFP η εισαγγελία του Εβρύ, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές.
Πηγές κοντά στις αρχές έδωσαν διάφορες εκδοχές σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που επέβαιναν στο όχημα τη στιγμή του ατυχήματος, αλλά σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, «ο οδηγός και τρία άλλα άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο». «Όλοι διασώθηκαν. Η συνεχιζόμενη έρευνα για τον ακούσιο τραυματισμό που προκλήθηκε από έναν οδηγό οχήματος έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Ζυβισί-συρ-Οργέ», κατέληξε η ίδια πηγή.
Σύμφωνα με την νομαρχία της Εσόν, το λεωφορείο προκάλεσε σύγκρουση με αυτοκίνητο στην Quai Timbaud.
