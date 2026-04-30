Κάρολος και Καμίλα τελειώνουν την «αγγαρεία» με Τραμπ και φεύγουν για… Βερμούδες

O βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα ολοκληρώσουν την τετραήμερη επισκεψή τους στις ΗΠΑ σήμερα με μια επίσημη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Στη συνέχεια ο Βρετανός μονάρχης αναμένεται να κάνει κατάθεση στεφάνου στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, κατά μήκος του ποταμού Πότομακ στη Βιρτζίνια, ιερή τοποθεσία για πολλούς Αμερικανούς όπου έχουν ταφεί δεκάδες χιλιάδες από τους πεσόντες εν πολέμω της χώρας, καθώς και δύο πρόεδροι και κάποιοι πρώην δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σήμερα το απόγευμα ο Κάρολος και η Καμίλα αναμένεται να πετάξουν για τις Βερμούδες αφού θα παραστούν σε εκδηλώσεις στη Βιρτζίνια.

Το βασικότερο στέλεχος της βασιλικής επίσκεψης ήταν την Τρίτη, όταν ο βασιλιάς Κάρολος απευθύνθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο και ακολούθησε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο υπό την αιγίδα του Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας.

Στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης ο Κάρολος τόνισε τους ιστορικούς στρατιωτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα στη Βρετανία και τις ΗΠΑ καθώς και τον σημαντικό ρόλο του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει υπάρξει επικριτικός απέναντι στη διστακτικότητα της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στον πόλεμο στο Ιράν.

Χθες Τετάρτη, ο βασιλιάς κι η βασίλισσα απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα των επιθέσεων της αλ Κάιντα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στην Πόλη της Νέας Υόρκης αφήνοντας λουλούδια στο μνημείο που έχει ανεγερθεί εκεί όπου κάποτε βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Τρόμος στα ανοιχτά της Καλιφόρνια: Μεγάλος καρχαρίας καταδίωκε σέρφερ επί δέκα λεπτά (video)

Viral YouTuber έκανε ρεκόρ Guinness λύνοντας τον Κύβο του Ρούμπικ σε… ελεύθερη πτώση! (Video)

Ινδία: Eτοιμάζει «φράχτη» με κροκόδειλους και δηλητηριώδη φίδια στα σύνορα με το Μπανγκλαντές