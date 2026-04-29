Τραμπ: «Ο Κάρολος δεν θέλει πυρηνικά στο Ιράν» – Μηνύματα και… Σαίξπηρ στο δείπνο του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ συμφωνεί πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, όπου κυριάρχησαν τα μηνύματα συμμαχίας και διεθνούς ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου προς τιμήν του Βρετανού μονάρχη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με ζητήματα στη Μέση Ανατολή και τα πηγαίνουμε πολύ καλά», ανέφερε, προσθέτοντας: «Έχουμε νικήσει στρατιωτικά τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε σε αυτόν τον αντίπαλο — ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμη περισσότερο από εμένα — να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σχέση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου «πολύτιμη φιλία και αιώνιο δεσμό».

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της τετραήμερης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ έχει ασκήσει έντονη κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για τη στάση του απέναντι στη σύγκρουση με το Ιράν.

Το μήνυμα Καρόλου για τη συμμαχία και την Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος υπογράμμισε ότι η πορεία των σχέσεων των δύο χωρών «δεν ήταν πάντοτε ευθύγραμμη», αλλά η συμμαχία τους παραμένει κρίσιμος πυλώνας ασφάλειας.

«Οι λαοί μας πολέμησαν και θυσιάστηκαν μαζί για τις αξίες που μοιραζόμαστε και σταθήκαμε ενωμένοι στις καλύτερες και στις δυσκολότερες στιγμές», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι «η ελευθερία βρίσκεται ξανά υπό απειλή».

Νωρίτερα, σε ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Κάρολος δεν αναφέρθηκε άμεσα στο Ιράν, ωστόσο σχολίασε την κριτική του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ, τονίζοντας τη σημασία της αμερικανικής στήριξης προς την Ουκρανία και προειδοποιώντας για τους κινδύνους του απομονωτισμού.

Αναφορά στον Σαίξπηρ και μήνυμα ειρήνης

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Κάρολος Γ΄ επικαλέστηκε τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη ειρήνης σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών εντάσεων.

«Σε μια εποχή όπου η αναζήτηση της ειρήνης είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, μπορώ μόνο να στραφώ στη μεγαλοφυΐα του Σαίξπηρ για να μας υπενθυμίσει την έκκληση για ειρήνη», ανέφερε, παραθέτοντας: «Η ομιλία μου ικετεύει να μάθω… γιατί η ευγενική Ειρήνη δεν θα έπρεπε… να μας ευλογήσει ξανά με τις παλιές της αρετές».

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Βρετανός μονάρχης ύψωσαν τα ποτήρια τους, σηματοδοτώντας το τέλος του επίσημου σκέλους της βραδιάς.

Υψηλές παρουσίες στο δείπνο

Στο δείπνο παρευρέθηκαν κορυφαίοι αξιωματούχοι και προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης επιχειρηματίες όπως ο διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA Τζένσεν Χουάνγκ και ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, καθώς και προσωπικότητες όπως ο Ρόμπερτ Κραφτ και ο γκολφέρ Ρόρι ΜακΙλρόι.

Παρόντες ήταν και δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων ο Τζον Ρόμπερτς, η Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ και ο Νιλ Γκόρσατς.

