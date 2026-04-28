ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 00:10
28.04.2026 23:22

Λίβανος: Νεκροί τρεις διασώστες μετά από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας

Η Πολιτική Προστασία του Λιβάνου κατήγγειλε σήμερα πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έπληξαν την κοινότητα Μάζνταλ Ζουν, στο νότιο τμήμα της χώρας, την ώρα που διασώστες αναζητούσαν εγκλωβισμένους και επιχειρούσαν να τους απομακρύνουν με τη συνδρομή του στρατού.

Τρεις διασώστες καταπλακώθηκαν στα χαλάσματα κτιρίου και εντοπίστηκαν νεκροί αργότερα, ενώ δύο Λιβανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην περιοχή Καντάρα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε και ανατίναξε σήραγγες της Χεζμπολάχ. Πρόκειται για δύο σήραγγες, η μια μήκους 800 μέτρων και η άλλη περίπου 1.200 μέτρων. Μια υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση που «χρηματοδοτήθηκε από το Ιράν» για «επιδρομές εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων» κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF.

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε πάνω από 450 τόνους εκρηκτικών για να καταστρέψει τις σήραγγες.

