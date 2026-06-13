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13.06.2026 21:01

Γαστούνη: 57χρονος βρέθηκε νεκρός σε ποιμνιοστάσιο με τραύμα από κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι

13.06.2026 21:01
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Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 57χρονος άνδρας στη Γαστούνη

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, ο 57χρονος, γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, βρέθηκε νεκρός σε χώρο ποιμνιοστασίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι του από κυνηγετικό όπλο.

Τον άνδρα αναζητούσαν συγγενικά του πρόσωπα, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Όταν έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό συμβάν και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν την προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών της υπόθεσης. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο 57χρονος ζούσε με τα αδέρφια του και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν κλειστός χαρακτήρας, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές.

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