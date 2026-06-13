Γαστούνη: 57χρονος βρέθηκε νεκρός σε ποιμνιοστάσιο με τραύμα από κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 57χρονος άνδρας στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, ο 57χρονος, γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, βρέθηκε νεκρός σε χώρο ποιμνιοστασίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι του από κυνηγετικό όπλο.

Τον άνδρα αναζητούσαν συγγενικά του πρόσωπα, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Όταν έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό συμβάν και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν την προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών της υπόθεσης. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο 57χρονος ζούσε με τα αδέρφια του και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν κλειστός χαρακτήρας, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: «Συνεχίζω τον αγώνα», δηλώνει ο πατέρας του 19χρονου μετά τα ισόβια στον ιδιοκτήτη λούνα παρκ

Καιρός: Μετά τους 45.000 κεραυνούς έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας – Πότε αναμένεται νέα αστάθεια (Video)

Χαλκιδική: Ισόβια και 8 χρόνια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για τον θάνατο του 19χρονου