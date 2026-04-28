Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Κάρολο στον Λευκό Οίκο: Οι φιλοφρονήσεις και οι… απρόβλεπτες αποκαλύψεις – «Η μητέρα μου σε είχε ερωτευτεί» (Photos/Videos)

Με τιμές και διάθεση για χιούμορ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ – ουσιαστικά την πρώτη με πλήρες πρόγραμμα.

Κατά την τελετή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Είναι τιμή μου που υποδέχομαι τον βασιλιά και τη βασίλισσα», ενώ σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση τον βροχερό καιρό στην Ουάσιγκτον λέγοντας: «Τι βρετανική μέρα που είναι σήμερα».

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, με τη σύζυγό του, Ούσα, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Από τη βρετανική αποστολή παρευρέθηκε και η υπουργός Εξωτερικών, Υβέτ Κούπερ, ενώ μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ισχυρές προσωπικότητες της τεχνολογίας, όπως ο απερχόμενος επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η αναφορά του Τραμπ που έκανε τον Κάρολο να… «κοκκινίσει»

Ανακαλώντας τις δικές του επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο -δύο συνολικά, με πιο πρόσφατη εκείνη του περασμένου Σεπτεμβρίου- ο Τραμπ υπογράμμισε: «Η Μελάνια και εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την εκπληκτική τιμή που μας έδειξαν οι Μεγαλειότητές σας κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής επίσκεψής μας στο Κάστρο του Γουίνδσορ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τώρα είναι τεράστιο προνόμιο για εμάς να σας φιλοξενήσουμε, και θα έχετε μια υπέροχη σύντομη διαμονή».

Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στους ιστορικούς δεσμούς ΗΠΑ-Βρετανίας, σημειώνοντας ότι οι Αμερικανοί έλαβαν από τους Βρετανούς «το σπανιότερο από τα δώρα», εξηγώντας: «Είχαμε μια κουλτούρα, έναν χαρακτήρα και ένα δόγμα πριν ακόμη διακηρύξουμε την ανεξαρτησία μας» και προσθέτοντας ότι «προήλθαν από ένα μικρό, αλλά ισχυρό βασίλειο από την άλλη πλευρά της θάλασσας».

Σε πιο ανάλαφρο τόνο, ο Τραμπ σχολίασε ότι η «υπέροχη προφορά» του βασιλιά Καρόλου -«θα τους κάνει όλους να ζηλέψουν πολύ», είπε- ενόψει της ομιλίας του στο Κογκρέσο αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ωστόσο, την… παράσταση έκλεψε μια προσωπική αναφορά του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος αποκάλυψε: «Κάθε φορά που η βασίλισσα συμμετείχε σε κάποια τελετή… η μητέρα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση και έλεγε: “Κοίτα, Ντόναλντ, κοίτα πόσο όμορφο είναι αυτό”». Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Πραγματικά αγαπούσε την οικογένεια. Αλλά θυμάμαι επίσης ότι έλεγε πολύ καθαρά, ο Κάρολος… είναι τόσο χαριτωμένος… η μητέρα μου είχε ερωτευτεί τον Κάρολο. Μπορείτε να το πιστέψετε;».

Trump jokes:



My mother had a crush on Charles. pic.twitter.com/mxgAQ7udxX April 28, 2026

Διαβάστε επίσης:

