Έφτασαν στην Ουάσιγκτον ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα (Video)

Στην Ουάσιγκτον έφτασαν γύρω στις 14:30 (σ.σ. τοπική ώρα – 21:30 στην Ελλάδα) ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, με τους δύο τους να προσγειώνονται στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής τους για τον εορτασμό της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Η επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, είναι η πρώτη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ εδώ και δύο δεκαετίες.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας θα γίνει δεκτό στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τη σύζυγό του, Μελάνια. Συγκεκριμένα, η επίσκεψη ξεκινά με μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είναι δεδηλωμένος θαυμαστής του Βρετανού μονάρχη, και περιλαμβάνει ομιλία του Καρόλου ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου και ένα πολυτελές δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα μεταβούν επίσης στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια.

It is the first time Charles has visited the U.S. as monarch, and the first state visit of any British monarch since 2007.



Σημειώνεται ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν γνωστοποιήσει από χθες, 26/4, ότι η τετραήμερη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ θα διεξαχθεί κανονικά, παρά το περιστατικό με τον ένοπλο δράστη στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος των Ανακτόρων: «Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί».

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε πως «Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το ταξίδι θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί και ανυπομονούν να ξεκινήσει η επίσκεψη αύριο».

