Κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ο ένοπλος στο δείπνο των ανταποκριτών – Πιθανή η ποινή ισόβιας κάθειρξης

Ο άνδρας που, σύμφωνα με τις αρχές, προσπάθησε να εισβάλει στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου με όπλα και μαχαίρια κατηγορήθηκε για την απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σε μια χαοτική συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα πυροβολισμούς, την άνοδο του Τραμπ στη σκηνή και τους καλεσμένους που αναζήτησαν καταφύγιο κάτω από τα τραπέζια τους.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς το Σάββατο το βράδυ και κατηγορείται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον. Οι αρχές αναφέρουν ότι ένας αστυνομικός που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο πυροβολήθηκε στο γιλέκο, αλλά αναμένεται να αναρρώσει.

Ο Άλεν, από το Τόρανς της Καλιφόρνια, εκπροσωπείται από δικηγόρους του γραφείου του ομοσπονδιακού συνηγόρου και κάθισε δίπλα τους στο δικαστήριο φορώντας μπλε στολή φυλακής.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν αποκαλύψει το κίνητρο, αλλά σε ένα μήνυμα που εξέτασε το Associated Press, το οποίο οι αρχές λένε ότι στάλθηκε από τον Άλεν σε μέλη της οικογένειάς του λίγα λεπτά πριν από την επίθεση, ο Άλεν αυτοαποκαλούνταν «Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος», έκανε επανειλημμένες αναφορές στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο χωρίς να τον κατονομάσει και αναφέρθηκε σε παράπονα για μια σειρά ενεργειών της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι ερευνητές αντιμετωπίζουν τα γραπτά, μαζί με μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, ως μερικές από τις πιο σαφείς ενδείξεις για τη νοοτροπία και τα πιθανά κίνητρα του υπόπτου.

Ο 31χρονος Άλεν πιστεύεται ότι ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον, όπου έκανε check in ως φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο με τα χαρακτηριστικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας, δήλωσε ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς.

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ δείχνει έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές ήταν οπλισμένος με όπλα και μαχαίρια, να τρέχει πέρα ​​από ένα οδόφραγμα ασφαλείας καθώς πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τρέχουν προς το μέρος του.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Άλεν είναι ένας άρτια εκπαιδευμένος καθηγητής και ερασιτέχνης προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών. Ένα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός άνδρα με το ίδιο όνομα και μια φωτογραφία που φαίνεται να ταιριάζει με αυτή του υπόπτου δείχνουν ότι εργαζόταν με μερική απασχόληση τα τελευταία έξι χρόνια σε μια εταιρεία που προσφέρει συμβουλευτική εισαγωγής και υπηρεσίες προετοιμασίας εξετάσεων σε επίδοξους φοιτητές.

“Συστηματική δαιμονοποίηση” του προέδρου Τραμπ

Στη «λατρεία του μίσους» που προέρχεται από την αριστερά απέδωσε ο Λευκός Οίκος την ευθύνη για την επίθεση που εξαπέλυσε ένας 31χρονος δάσκαλος στη δεξίωση που παρέθετε η Ένωση Ανταποκριτών, παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και πολλών στελεχών της κυβέρνησής του, το βράδυ του Σαββάτου.

«Η λατρεία του μίσους που προέρχεται από την αριστερά, εναντίον του προέδρου και όσων τον στηρίζουν και εργάζονται για αυτόν οδήγησε σε πολλούς τραυματίες και νεκρούς και παραλίγο να χτυπήσει ξανά, το Σαββατοκύριακο», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι αυτή είναι η τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο ίδιος ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά σκληρές εκφράσεις για τους πολιτικούς αντιπάλους του, μια τάση που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν πολωτική και ενίοτε βίαιη. Στο παρελθόν, αποκάλεσε τον Τύπο «εχθρό του λαού», αν και στη συνέντευξη Τύπου μετά την επίθεση υιοθέτησε πιο συμβιβαστικό τόνο απέναντι στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα πάντως με τη Λέβιτ, γίνεται «συστηματικά δαιμονοποίηση» του 79χρονου προέδρου. «Τα τελευταία χρόνια, κανείς δεν αντιμετώπισε περισσότερα πυρά και περισσότερη βία από τον πρόεδρο Τραμπ», είπε η εκπρόσωπος, που διέκοψε την άδεια μητρότητας για να μιλήσει στους δημοσιογράφους. «Εκείνοι που τον αποκαλούν, συνεχώς και εσφαλμένα, φασίστα, απειλή για τη δημοκρατία και τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ, για πολιτικούς λόγους, τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία», είπε.

Μεταξύ εκείνων που στο παρελθόν συνέκριναν τον Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ είναι και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, την εποχή που εναντιωνόταν στην πολιτική του, το 2016.

