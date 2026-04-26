ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

26.04.2026 11:25

Άλιμος: Συλλήψεις δύο ανηλίκων που λήστευαν καταστήματα με όπλα και χαντζάρες

26.04.2026 11:25
Χειροπέδες σε δύο ανήλικους που εισέβαλαν σε καταστήματα με πιστόλια και χαντζάρες και άδειαζαν τα ταμεία πέρασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στον Άλιμο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι ανήλικοι, 16 και 17 ετών, έβαζαν στο στόχαστρο περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων και δρούσαν κυρίως πρώτες πρωινές ώρες που παρατηρείται μειωμένη κυκλοφορία πολιτών.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, ο 16χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσέγγιζε πεζός και με την απειλή μεταλλικού πιστολιού ή μαχαιριού εξανάγκαζε τα θύματα να του παραδώσουν τις εισπράξεις του καταστήματος ή προϊόντα.

Ο συνεργάτης του, παρέμενε σε κοντινή απόσταση κρατώντας τσίλιες, ενώ εξασφάλιζε και την άμεση διαφυγή τους, ως οδηγός του δικύκλου που χρησιμοποιούσαν. Από την προανάκριση διαπιστώθηκε πως οι δύο ανήλικοι εμπλέκονται σε έξι ληστείες και μία κλοπή μοτοσικλέτας.

Η σύλληψη τους έγινε πριν λίγες μέρες όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν να κινούνται πεζή. Στη θέα τους, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά την οποία οι κατηγορούμενοι πέταξαν στο έδαφος τα κράνη τους, ενώ ο 16χρονος απέρριψε επιπλέον μία κουκούλα τύπου «full-face».

Στην προσπάθεια των αστυνομικών να ακινητοποιήσουν τον 17χρονο, εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά, απωθώντας τους, με γροθιές και λακτίσματα. Από το συμβάν, τραυματίστηκε στη μέση ένας αστυνομικός και μετέβη στο «401», όπου διεγνώσθη με οσφυαλγία μυοσκελετικού τύπου και αποχώρησε αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα μαχαίρι με ξύλινη λαβή και μία χαντζάρα 57 εκατοστών, ενώ σε πάρκο έναντι της συμβολής των Λεωφόρων Καλαμακίου και Θεομήτορος στον Άλιμο, εντοπίσθηκε, καθ’ υπόδειξη του 17χρονου και κατασχέθηκε, μία μεταλλική απομίμηση πιστολιού που δέχεται καψύλλια κρότου.

Εκτός από τους ανήλικους, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους γονείς τους.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα μαχαίρια, ένα αλυσοπρίονο, ένας ασύρματος, ένα σφυρί, μάσκα, γάντια, ένας φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου, κατσαβίδια κα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:56
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

ΕΛΛΑΔΑ

Φιλοπάππου: Αιματηρή συμπλοκή ανδρών με μαχαίρι – Δύο σοβαρά τραυματίες

1 / 3