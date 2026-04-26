ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:57
26.04.2026 10:52

Ρόδος: Σε τεχνητό κώμα 21χρονος βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με «γουρούνα»

26.04.2026 10:52
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν 21χρονο βρετανό, έφεδρο στρατιώτη σημειώθηκε το βράδυ της 15ης Απριλίου 2026 στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τη dimokratiki, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της «γουρούνας» που είχε νοικιάσει και προσέκρουσε σε στύλο, κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε με τη σύντροφό του. Η 20χρονη, που βρισκόταν στο δωμάτιο, άκουσε τον θόρυβο της σύγκρουσης και βγήκε να τον αναζητήσει, βρίσκοντάς τον βαριά τραυματισμένο στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο 21χρονος υπέστη σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Κρήτης, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε τεχνητό κώμα. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, ενώ οι γιατροί εξετάζουν τη σταδιακή αφύπνισή του.

Τι αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα

Στα βρετανικά δημοσιεύματα καταγράφεται και η εμπειρία της συντρόφου του, η οποία υποστηρίζει ότι περίμενε για ώρες στο νοσοκομείο της Ρόδου χωρίς να έχει σαφή ενημέρωση, ενώ χρειάστηκε τη συνδρομή της βρετανικής πρεσβείας για μετάφραση εγγράφων.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι το ζευγάρι δεν διέθετε ταξιδιωτική ασφάλιση που να καλύπτει ατυχήματα με τετράτροχα οχήματα. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια έχει ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας και ο επαναπατρισμός του νεαρού.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνων δρόμου σε νότια και βόρεια προάστεια

«Σεισμολογούντες ενοχλήθηκαν», απαντά ο Παπαδόπουλος στις αντιδράσεις μετά την πρόβλεψη για μεγάλο σεισμό

Πρωτομαγιά: Δεν θα γίνουν ακτοπλοϊκά δρομολόγια την Παρασκευή αποφάσισε η ΠΝΟ

ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

ΕΛΛΑΔΑ

Φιλοπάππου: Αιματηρή συμπλοκή ανδρών με μαχαίρι – Δύο σοβαρά τραυματίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν φυτρώνει ούτε μανιόκα»: Στους δρόμους οι αγρότες κατά σχεδίου φράγματος στο Ρίο Ίντιο – Αρνούνται να μετακινηθούν σε ξηρότερες περιοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ένοπλος άνοιξε πυρ, απομακρύνθηκε εσπευσμένα ο Τραμπ (Video/Photos)

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης στο τετράγωνο: Έδωσε το ...παρών σε δύο μέρη ταυτόχρονα

ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε «φωτιά» το Ηράκλειο, ολονύχτιο πάρτι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ (Videos/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:56
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

ΕΛΛΑΔΑ

Φιλοπάππου: Αιματηρή συμπλοκή ανδρών με μαχαίρι – Δύο σοβαρά τραυματίες

