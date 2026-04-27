Πώς η νέα απόπειρα κατά του Τραμπ είναι μια «χρυσή ευκαιρία» να ανακάμψει

Οι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έχουν εγείρει μια σειρά από ερωτήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα του βελγικού μέσου rtbf.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ωστόσο, σύμφωνα με τον Romuald Sciora, έναν Γαλλοαμερικανό πολιτικό επιστήμονα, δοκιμιογράφο και σκηνοθέτη: ο Αμερικανός πρόεδρος θα βγει ενισχυμένος από αυτό το επεισόδιο. Ο Sciora, ο οποίος είναι επίσης διευθυντής του Πολιτικού και Γεωστρατηγικού Παρατηρητηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών του IRIS, ανέλυσε την επικοινωνιακή στρατηγική του Τραμπ μετά από αυτό το γεγονός στην ραδιοφωνική εκπομπή “Matin Première” της Δευτέρας και τόνισε ένα παράδοξο: «Ο Ντόναλντ Τραμπ – που δυσφημεί δημοσιογράφους κάθε μέρα – αναμφίβολα, όταν αυτό το δείπνο πραγματοποιηθεί ξανά σε περίπου τριάντα ημέρες, θα καταφέρει να χειροκροτηθεί από τους ίδιους αυτούς δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν θα έχουν πραγματικά άλλη επιλογή».

Δύο ημέρες αφότου ένας ένοπλος άνδρας αποπειράθηκε να εισβάλει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, τα ερωτήματα είναι πολλά και κυρίως επικεντρώνονται στο προφίλ και τα κίνητρα του υπόπτου, ο οποίος αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα. Και ενώ οι θεωρίες συνωμοσίας εμφανίζονται κατά καιρούς, ένα ερώτημα επαναλαμβάνεται συνεχώς: έχει ο Αμερικανός πρόεδρος βγει ενισχυμένος από αυτό το επεισόδιο; Για τον δοκιμιογράφο και πολιτικό επιστήμονα Romuald Sciora, συγγραφέα του βιβλίου «America 250: A Graphic History of the United States», δεν υπάρχει αμφιβολία.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας πρόεδρος που άρχιζε να απομονώνεται στην εθνική πολιτική σκηνή. Για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, η βάση του στο MAGA σταδιακά απομακρύνθηκε από αυτόν, νιώθοντας προδομένη από έναν πρόεδρο που είχε υποσχεθεί ότι δεν θα σύρει ποτέ τη χώρα σε πόλεμο όπως στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν. Κι όμως, να ‘μαστε εδώ με το Ιράν, βυθισμένοι σε μια σύγκρουση χωρίς σαφή στόχο. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός αυξάνεται ξανά και το κόστος ζωής γίνεται εξωφρενικό για δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς. Οι ενδιάμεσες εκλογές διαφαινόταν πολύ δύσκολες. Και τότε το πολιτικό περιβάλλον του προέδρου – ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ορισμένοι γερουσιαστές με επιρροή – άρχισε να τον περιθωριοποιεί όλο και περισσότερο».

«Ευκαιρία για ανάκαμψη»

Σύμφωνα με τον ειδικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είδε αυτή την απόπειρα δολοφονίας ως ευκαιρία για να ανακάμψει. «Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις να ανεβαίνουν υπέρ του προέδρου τις επόμενες ημέρες, αλλά πάνω απ’ όλα -και αυτό είναι που τον ενδιαφέρει- να δει τη βάση του MAGA να αναζωογονείται και να συσπειρώνεται πίσω από τον πρόεδρο, αυτόν τον “εκλεκτό του Θεού” όπως τον αποκαλούν κάποιοι».

Και πρέπει να ειπωθεί ότι ο πρόεδρος άδραξε αυτή την ευκαιρία πολύ γρήγορα, ήδη από τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το περιστατικό. «Η συνέντευξη Τύπου του, από επικοινωνιακής άποψης, ήταν εξαιρετική», λέει ο Romuald Sciora. «Είδαμε έναν πρόεδρο που, ίσως για πρώτη φορά, πρόβαλε το προεδρικό ανάστημα ενός “πατέρα του έθνους”. Απευθύνθηκε σε όλους τους Αμερικανούς. Ούτε μία υψωμένη φωνή. Καμία επιθετικότητα προς τους Δημοκρατικούς ή τους δημοσιογράφους. Μίλησε ακόμη και για αγάπη σε εκείνη την αίθουσα όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι του αμερικανικού Τύπου. Με λίγα λόγια, προσπάθησε να προβάλει ένα προεδρικό ανάστημα και το πέτυχε. […] Ένας αποδυναμωμένος πρόεδρος βλέπει αυτό ως μια χρυσή ευκαιρία να ανακάμψει».

Εναντίωση στις «εναλλακτικές αλήθειες»

Αυτό το τελευταίο περιστατικό πυροδότησε γρήγορα μια πλημμύρα θεωριών σε όλο τον Ατλαντικό. Αυτές περιλάμβαναν «εναλλακτικά γεγονότα», όπως μια συνωμοσία που ενορχηστρώθηκε από τους Δημοκρατικούς ή από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Romuald Sciora τονίζει τη σημασία του να θυμόμαστε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο «παγκόσμιος πρωταθλητής στην παράκαμψη εναλλακτικών γεγονότων». Αναφέρει ως παράδειγμα την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 από ορισμένους υποστηρικτές του.

«Από τότε που εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα πριν από μερικούς μήνες, η επίσημη αφήγηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης – αυτή που θα συμπεριληφθεί στα σχολικά βιβλία από τον Σεπτέμβριο – είναι ότι η 6η Ιανουαρίου 2021 ήταν ένα πραξικόπημα που διαπράχθηκε από τους Δημοκρατικούς, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι διαδήλωναν ειρηνικά για να προσπαθήσουν να σώσουν μια εκλογή που τους είχε κλαπεί», επισημαίνει.

Όσον αφορά τους πυροβολισμούς του Σαββάτου, «ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να πει στη βάση του στο MAGA ό,τι θέλει. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι αναμφίβολα χαμένες, αλλά μπορεί να μην χαθούν τόσο άσχημα όσο θα μπορούσαν να είχαν χαθεί χωρίς αυτή την τελευταία απόπειρα δολοφονίας».

Μακριά από τις κάμερες η συνάντηση Τραμπ-Βασιλιά Καρόλου – Στόχος η προστασία της εικόνας του Βρετανού μονάρχη

Ο Μακρόν υπόσχεται να μιλήσει με το Ιράν για να «αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του» και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Αλαμπάμα: Αδιανόητο περιστατικό – Άνδρας σε αμόκ δάγκωσε αστυνομικό σκύλο τη στιγμή που τον συνέλαβαν