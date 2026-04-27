ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 21:45
Ο Μακρόν υπόσχεται να μιλήσει με το Ιράν για να «αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του» και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, υποσχέθηκε σήμερα ότι θα συνομιλήσει με τις ιρανικές Αρχές για να «αντιμετωπιστεί το πρόβλημα» της αύξησης των τιμών των καυσίμων «στη ρίζα του» και θα προσπαθήσει να επιτύχει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Η αιτία του προβλήματος, είναι ότι σήμερα υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός και τα Στενά του Ορμούζ που είναι κλειστά. Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, να αφήσουμε τα πράγματα να ξαναρχίσουν», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ανδόρα.

Δήλωσε ότι θα συνομιλήσει «με τις ιρανικές Αρχές» μόλις τελειώσει η επίσκεψη αυτή, ελπίζοντας ότι θα «πείσει» τα ενδιαφερόμενα μέρη «εντός των προσεχών ημερών».

«Είναι σημαντικό να μπορούμε να ανοίξουμε εκ νέου τη μια και την άλλη πλευρά στην κυκλοφορία για να καταστεί δυνατόν το αέριο, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, τα εμπορεύματα να περάσουν τα Στενά, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στην τιμή των καυσίμων στη Γαλλία, ο Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση «κάνει ό,τι είναι δυνατόν» διαβεβαιώνοντας ότι το κράτος είναι «στο πλευρό» των Γάλλων που επλήγησαν από τις τιμές που αυξάνονται.

Το θέμα του ανοίγματος στη ναυσιπλοΐα των Στενών του Ορμούζ -μεγάλης στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων των χωρών του Κόλπου προς τον υπόλοιπο κόσμο- είναι στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, κι ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει ακόμη ανάμεσα στις δύο πλευρές, τα Στενά έχουν σχεδόν παραλύσει.

