ΝΑΤΟ: Η συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού των ετήσιων συνόδων για να… μην συγκρουστεί με τον Τραμπ

Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει την πρόσφατη πρακτική της διεξαγωγής ετήσιων συνόδων κορυφής, δήλωσαν έξι πηγές στο Reuters, μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτρέψει μια δυνητικά τεταμένη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά το τελευταίο έτος της θητείας του.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα ασκήσει δριμεία κριτική σε πολλά από τα 31 άλλα μέλη της αμυντικής συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, πιο πρόσφατα επιπλήττοντας ορισμένα επειδή δεν παρέχουν περισσότερη βοήθεια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η συχνότητα των συνόδων κορυφής του ΝΑΤΟ ποικίλλει κατά τη διάρκεια της 77χρονης ιστορίας της συμμαχίας, αλλά οι ηγέτες της συναντώνται κάθε καλοκαίρι από το 2021 και θα συγκεντρωθούν φέτος στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Ωστόσο, ορισμένα μέλη πιέζουν για να επιβραδύνουν τον ρυθμό, δήλωσαν στο Reuters ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος και πέντε διπλωμάτες, όλοι από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Λιγότερο δράμα, καλύτερες αποφάσεις

Ένας διπλωμάτης δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής του 2027, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία, πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο και το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιήσει τη σύνοδο κορυφής το 2028 – το έτος των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ και το τελευταίο πλήρες ημερολογιακό έτος της θητείας του Τραμπ.

Ένας άλλος είπε ότι ορισμένες χώρες πιέζουν για τη διεξαγωγή συνόδων κορυφής κάθε δύο χρόνια, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας σε ερώτημα του Reuters, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε: «Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και μεταξύ των συνόδων κορυφής οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συνεχίσουν να συμβουλεύονται, να σχεδιάζουν και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την κοινή μας ασφάλεια».

Δύο από τις πηγές ανέφεραν τον Τραμπ ως παράγοντα, αλλά αρκετές ανέφεραν ότι έπαιζαν ρόλο ευρύτεροι παράγοντες.

Ορισμένοι διπλωμάτες και αναλυτές υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι ετήσιες σύνοδοι κορυφής δημιουργούν πίεση για εντυπωσιακά αποτελέσματα που αποσπούν την προσοχή από τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

«Καλύτερα να έχουμε λιγότερες συνόδους κορυφής παρά κακές συνόδους κορυφής», είπε ένας διπλωμάτης. «Έχουμε ούτως ή άλλως δουλειά μπροστά μας, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε».

Ένας άλλος είπε ότι η ποιότητα των συζητήσεων και των αποφάσεων ήταν το πραγματικό μέτρο της ισχύος της συμμαχίας.

Η Phyllis Berry, μη μόνιμη ανώτερη συνεργάτιδα στο Atlantic Council, έγραψε: «Η μείωση των συνόδων κορυφής υψηλού προφίλ θα επέτρεπε στο ΝΑΤΟ να συνεχίσει τις δραστηριότητές του και να μετριάσει το δράμα που έχει σημαδέψει πολλές πρόσφατες διατλαντικές συναντήσεις».

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του think tank την περασμένη εβδομάδα, σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε μόνο οκτώ συνόδους κορυφής κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του Ψυχρού Πολέμου. Περιέγραψε τις τρεις πρώτες συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία ως «αμφιλεγόμενα γεγονότα, που κυριαρχούνταν από τα παράπονά του για τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες των συμμάχων».

Η περσινή σύνοδος κορυφής στη Χάγη διαμορφώθηκε επίσης σε μεγάλο βαθμό από την απαίτηση του Τραμπ τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν απότομα τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ – έναν στόχο που αποδέχτηκαν συμφωνώντας να δαπανήσουν 3,5% στην βασική άμυνα και 1,5% σε ευρύτερες επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια. Το γεγονός ότι τελείωσε χωρίς σημαντικό δράμα θεωρήθηκε επιτυχία.

Διαβάστε επίσης:

