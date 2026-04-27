Ιράν: Θα εξετάσουμε το αίτημα Τραμπ για συνομιλίες – Λευκός Οίκος: Δεν θα κάνουμε διαπραγμάτευση μέσω του Τύπου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργού στο Telegram.

Ο ίδιος δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Ρωσία ότι ο Τραμπ ζήτησε διαπραγματεύσεις επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ακύρωσε την επίσκεψη των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης και δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά αν επιθυμεί να διαπραγματευτεί.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος δήλωσε στο CBS News ότι δεν θα διεξάγει τις διαπραγματεύσεις του με το Ιράν μέσω των μέσων ενημέρωσης.

«Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου», δήλωσε η βοηθός γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, σε δήλωση που μεταδόθηκε από το CBS News.

«Όπως είπε ο Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά και θα κάνουν μόνο μια συμφωνία που θέτει τον αμερικανικό λαό πάνω απ’ όλα, μη επιτρέποντας ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», συνεχίζει η δήλωση.

Οι ΗΠΑ και ο σύμμαχός τους το Ισραήλ, πιέζουν το Ιράν να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, κατηγορώντας το Ιράν ότι εργάζεται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων – ισχυρισμός που η Τεχεράνη αρνείται.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι θέλει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, ή «πυρηνική σκόνη», όπως το έχει αποκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά τους προηγούμενους ισχυρισμούς ότι είχε εξαλείψει την πυρηνική ικανότητα της χώρας κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου.

Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν έχουν καταστήσει σαφές ότι οι τρέχουσες διπλωματικές προσπάθειες δεν θα περιλαμβάνουν συζητήσεις για το «πυρηνικό ζήτημα».

Ρούμπιο: Η ιρανική πρόταση για το Στενό του Ορμούζ δεν είναι αποδεκτή

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι μια πρόταση από το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ υπό αυστηρούς όρους δεν είναι αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλους.

Μιλώντας σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στο Fox News, ο Ρούμπιο είπε ότι το Ιράν έχει διαφορετική άποψη για τη στρατηγική πλωτή οδό από το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου.

«Αυτό που εννοούν με το άνοιγμα των στενών είναι, ναι, τα στενά είναι ανοιχτά, αρκεί να συντονιστείτε με το Ιράν, να λάβετε την άδειά μας, αλλιώς θα σας ανατινάξουμε και θα μας πληρώσετε», είπε ο Ρούμπιο.

«Αυτό δεν είναι άνοιγμα των στενών. Αυτές είναι διεθνείς πλωτές οδοί. Δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί, ούτε μπορούμε να ανεχθούμε την προσπάθειά τους να νομιμοποιήσουν, ένα σύστημα στο οποίο οι Ιρανοί αποφασίζουν ποιος θα χρησιμοποιήσει μια διεθνή πλωτή οδό και πόσο πρέπει να τους πληρώσετε για να τη χρησιμοποιήσουν».

Άνοιγμα του Ορμούζ με άρση του αποκλεισμού και καμία συζήτηση για τα πυρηνικά – Μήνυμα Αραγτσί από τη Μόσχα

Το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το Axios, η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη ως προς το ποιες παραχωρήσεις πρέπει να τεθούν επί τάπητος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Η ιρανική πρόταση θα παρακάμπτει αυτό το ζήτημα, με στόχο την ταχύτερη επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, η άρση του αποκλεισμού και ο τερματισμός του πολέμου θα μείωναν την επιρροή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες ώστε να απομακρυνθεί το υπάρχον εμπλουτισμένο ουράνιο και να πειστεί η Τεχεράνη να αναστείλει τον εμπλουτισμό – δύο πρωταρχικοί πολεμικοί στόχοι για τον Τραμπ.

Ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση στο Situation Room για το Ιράν τη Δευτέρα με την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους των ΗΠΑ. Μια πηγή ανέφερε ότι η ομάδα του Τραμπ θα συζητήσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και τα πιθανά επόμενα βήματα. Ο Τραμπ έδειξε σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή ότι επιθυμεί να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό που στραγγαλίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, ελπίζοντας ότι αυτό θα αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες.

«Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου να ρέουν μέσα στο σύστημά σου… αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή η γραμμή κλείσει επειδή δεν μπορείς να το βάλεις σε εμπορευματοκιβώτια ή πλοία… αυτό που συμβαίνει είναι ότι η γραμμή εκρήγνυται από μέσα. … Λένε ότι έχουν μόνο περίπου τρεις ημέρες πριν συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι η κρίση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βάθυνε το Σαββατοκύριακο μετά από επίσκεψη του Ιρανού ΥΠΕΞ Άμπας Αραγτσί στην Πακιστάν που δεν είχε πρόοδο. Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, αλλά οι Ιρανοί δεν δεσμεύτηκαν. Τελικά ο Τραμπ είπε ότι η ιρανική στάση τον οδήγησε να ακυρώσει αυτό το ταξίδι.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο να τους στείλω σε μια πτήση 18 ωρών στην τρέχουσα κατάσταση.» Είναι πολύ μακρύ. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά με το τηλέφωνο. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν θα ταξιδέψουμε απλώς για να καθίσουμε εκεί», είπε ο Τραμπ. Την Κυριακή, ο Αραγτσι είχε συνομιλίες με αξιωματούχους του Ομάν στο Μουσκάτ που επικεντρώθηκαν στο Στενό του Ορμούζ, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Παράκαμψη

Ο Αραγτσι ανέφερε το σχέδιο που παρακάμπτει το πυρηνικό ζήτημα κατά τις συναντήσεις του στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσαν δύο πηγές με γνώση του θέματος. Μία πηγή ανέφερε ότι ο Ιρανός ΥΠΕΞ έκανε σαφές στους μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ το Σαββατοκύριακο ότι δεν υπάρχει ομοφωνία στην ιρανική ηγεσία σχετικά με το πώς να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Η νέα πρόταση, που δόθηκε στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, επικεντρώνεται πρώτα στην επίλυση της κρίσης στο στενό και του αποκλεισμού των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η εκεχειρία θα παρατεινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα μέρη θα συμφωνούσαν σε μια μόνιμη λήξη του πολέμου. Σύμφωνα με την πρόταση, οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινούσαν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού το στενό είχε ανοίξει και ο ναυτικός αποκλεισμός αρθεί.

Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να την εξετάσουν. «Αυτές είναι ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά και θα κάνουν μόνο μια συμφωνία που θα βάζει τον αμερικανικό λαό πρώτα, ποτέ επιτρέποντας στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Όλιβια Ουέιλς στο Axios.

Αιχμές Αραγτσί από τη Ρωσία

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέρριψε ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, μετά την άφιξή του στη Ρωσία για συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οι προσεγγίσεις των ΗΠΑ οδήγησαν στον εκτροχιασμό του προηγούμενου γύρου διαπραγματεύσεων, ο οποίος, παρά την πρόοδο που είχε σημειωθεί, δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του λόγω υπερβολικών απαιτήσεων», φέρεται να δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας σημασίας», την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις ανταγωνιστικές κινήσεις αποκλεισμού στην εν λόγω θαλάσσια οδό.

Από την πλευρά της Μόσχας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ιρανός ΥΠΕΞ θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. Ο Πεσκόφ είπε στο πρακτορείο TASS ότι η «σημασία αυτής της συνάντησης είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασης γύρω από το Ιράν και στη Μέση Ανατολή».

Σημειώνεται ότι πριν αναχωρήσει για τη Ρωσία, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκέφθηκε το Ομάν, όπου είχε συνομιλίες με τον ομόλογό του και τον ηγέτη της χώρας. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαΐντι δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Αραγτσί είχαν μια «καλή συζήτηση» για το Στενό του Ορμούζ, όπου μίλησαν για την «κοινή τους ευθύνη προς την διεθνή κοινότητα και την επείγουσα ανθρωπιστική ανάγκη να απελευθερωθούν οι ναυτικοί που κρατούνται για πολύ καιρό».

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν ευχαρίστησε τους «γενναιόδωρους οικοδεσπότες του στο Ομάν», και αναφέρθηκε και αυτός στο Ορμούζ, λέγοντας ότι οι συνομιλίες του «περιλάμβαναν τρόπους για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση» μέσω του Στενού.

