Ινδονησία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό (Video)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης δύο τρένων σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπεκάσι, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ινδονησία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.
Αξιωματούχος του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI) ανακοίνωσε πως δύο τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.
«Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση επιβατών και προσωπικού, καθώς και στην παροχή φροντίδας στα θύματα», ανέφερε η Αν Πούρμπα, εκπρόσωπος Τύπου του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI).
Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Τον Ιανουάριο του 2024, σύγκρουση τρένων στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας είχε στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό περίπου 20 επιβατών.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
