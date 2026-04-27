Ινδονησία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό (Video)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης δύο τρένων σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπεκάσι, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ινδονησία.

Kereta Api Argo Bromo Anggrek tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur.



Σύμφωνα με πληροφορίες, αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.

Αξιωματούχος του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI) ανακοίνωσε πως δύο τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.

«Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση επιβατών και προσωπικού, καθώς και στην παροχή φροντίδας στα θύματα», ανέφερε η Αν Πούρμπα, εκπρόσωπος Τύπου του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI).

Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Terjadi insiden tabrakan kereta di wilayah Bekasi. KA Argo Bromo Anggrek 4 dilaporkan bertabrakan dengan KRL TM 6024 di area Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4).



— Cadas (@Music_Cadas) April 27, 2026

Τον Ιανουάριο του 2024, σύγκρουση τρένων στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας είχε στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό περίπου 20 επιβατών.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Θα εξετάσουμε το αίτημα Τραμπ για συνομιλίες – Λευκός Οίκος: Δεν θα κάνουμε διαπραγμάτευση μέσω του Τύπου

Η Μελάνια Τραμπ ζητά την απόλυση του Τζίμι Κίμελ για σχόλιο πριν την επίθεση – Τον χαρακτηρίζει «δειλό»

Στο «αντι-Τραμπ» κλίμα ψάχνουν το κίνητρο για την επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Το μανιφέστο του δράστη











