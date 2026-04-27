search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 20:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2026 19:23

Ινδονησία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό (Video)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης δύο τρένων σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπεκάσι, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.

Αξιωματούχος του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI) ανακοίνωσε πως δύο τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.

«Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση επιβατών και προσωπικού, καθώς και στην παροχή φροντίδας στα θύματα», ανέφερε η Αν Πούρμπα, εκπρόσωπος Τύπου του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI).

Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Τον Ιανουάριο του 2024, σύγκρουση τρένων στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας είχε στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό περίπου 20 επιβατών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

