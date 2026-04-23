Δανία: Μετωπική σύγκρουση τρένων με πολλούς τραυματίες (video/photo)

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, όπως ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Reuters, το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ευρύτερης περιοχής της Κοπεγχάγης.

«Υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, οπότε κανείς δεν έχει παγιδευτεί… Έχουν αποσταλεί σημαντικές δυνάμεις στον τόπο του συμβάντος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup.



Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.



Følg udviklingen her.https://t.co/axywtXzMUu



📷 Steven Knap/Ritzau Scanpix — Berlingske (@berlingske) April 23, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα Εkstrabladet οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 5 έως 10 άτομα που τραυματίστηκαν από το ατύχημα. Όλοι οι τραυματίες έχουν απομακρυνθεί από το σημείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Melding fra Regionalt Operationscenter Øst vedr. togulykke Hillerød:

Redningsarbejdet på stedet er fortsat i gang, men der er overblik over situationen og alle tilskadekomne er transporteret væk fra skadestedet i ambulancer og helikopter.

De passagerer der ikke er fysisk… April 23, 2026

Η αστυνομία ανέφερε ότι «στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Hillerød και Kagerup, στην περιοχή Isterødvejen, σημειώθηκε σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης. Το τμήμα του δρόμου μεταξύ Isterødvejen και Kagerup έχει κλείσει και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν, αλλά θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για την εξέλιξη της κατάστασης».

Διαβάστε επίσης

