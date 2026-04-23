Δανία: Μετωπική σύγκρουση τρένων με πολλούς τραυματίες (video/photo)

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, όπως ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με το Reuters, το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ευρύτερης περιοχής της Κοπεγχάγης.
«Υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, οπότε κανείς δεν έχει παγιδευτεί… Έχουν αποσταλεί σημαντικές δυνάμεις στον τόπο του συμβάντος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Εkstrabladet οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 5 έως 10 άτομα που τραυματίστηκαν από το ατύχημα. Όλοι οι τραυματίες έχουν απομακρυνθεί από το σημείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
Η αστυνομία ανέφερε ότι «στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Hillerød και Kagerup, στην περιοχή Isterødvejen, σημειώθηκε σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης. Το τμήμα του δρόμου μεταξύ Isterødvejen και Kagerup έχει κλείσει και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν, αλλά θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για την εξέλιξη της κατάστασης».
Διαβάστε επίσης
Συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ στις ΗΠΑ: Παράταση εκεχερίας για έναν μήνα θα ζητήσει η Βηρυτός – Συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ο IDF
Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινό πλήγμα κοντά σε τέμενος – Ανάμεσά τους 3 παιδιά (video)
Περσικός Κόλπος: Πίεση των ΗΠΑ για συμφωνία και ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν – Η Τεχεράνη κατάσχει πλοία στο Στενό του Ορμούζ
