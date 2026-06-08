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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.06.2026 15:04

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης

08.06.2026 15:04
giannis-dragasakis

Με το άνοιγμα των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής για τη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του Γιάννη Δραγασάκη.

Όπως ανέφερε ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης ο Γιάννης Δραγασάκης, καταλαμβάνει την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου η οποία παραιτήθηκε.

Τώρα, εδώ αρχίσει η…. ιντριγκα: η έδρα που καταλαμβάνει ο Δραγασάκης τυπικά ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί εντός της μέρας, οπότε πάλι μείον θα είναι η Κουμουνδούρου.

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