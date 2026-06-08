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08.06.2026 14:15

Η απορία της Χαριλάου για τις σβηστές μηχανές Χριστοδουλάκη στον Τομέα Ανακύκλωσης

08.06.2026 14:15
christodoulakis

Μία δυσφορία υπάρχει εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη και μάλλον δικαίως.

Η δυσφορία αφορά στο πώς το κόμμα ΠΑΣΟΚ στήριξε και κλιμάκωσε την δυναμική παρέμβαση που έκανε πριν μία εβδομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης για το θέμα της ανακύκλωσης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβασε βίντεο στα social media, υποστηρίζοντας ότι «τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” κόστισαν σαν… βίλες». Συμπληρώνοντας πως «σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Για χρόνια, η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα».

Μέχρι εδώ καλά. Αλλά η συνέχεια είχε μία δυσάρεστη έκπληξη, που ούτε στο προεδρικό περιβάλλον δεν την χωνεύουν. Όχι μόνο δεν υπήρξε ζέση από επιφανή στελέχη να αναδείξουν με τη σειρά τους το θέμα, αλλά ακόμα και ο Τομέας Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ απέφυγε να… ασχοληθεί ιδιαίτερα. Με δεδομένο μάλιστα του Τομέα αυτού προΐσταται ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η απορία είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού οι σχέσεις του προέδρου με τον νεαρό βουλευτή είναι σε καλό επίπεδο εδώ και μήνες.

Αλλά το ερώτημα παραμένει και αφορά στο γιατί ο κ. Χριστοδουλάκης δεν «ακολούθησε» και δεν ενίσχυσε τη γραμμή του κ. Ανδρουλάκη για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης, κάτι που θα έδινε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη πυρός στην αντιπολιτευτική προσπάθεια.

Ενώ δηλαδή, ο κύριος Χριστοδουλάκης συνυπογράφει και λογικά κι αναπόφευκτα, τις σχετικές ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανακύκλωση, αποφεύγει σθεναρά να κάνει δυναμικές προσωπικές παρεμβάσεις στα Μέσα Εημέρωσης για τα θέματα αυτά.

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