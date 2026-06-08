Μητροπολίτες για την αύξηση του μισθού τους: Να μας συγκρίνετε με τους… βουλευτές

Όπως ίσως είναι γνωστό, το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει αλλαγές στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλαρίων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πλέον, οι συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας θα αντιστοιχούν στο 90% του ανώτατου ορίου αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπερ σημαίνει ότι ο νέος μισθός διαμορφώνεται στα 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Σε μια περίοδο που οι πλειοψηφία δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, είναι προφανές ότι η αύξηση αυτή – από τα περίπου 2.500 ευρώ μηνιαίως – φαντάζει προκλητική. Ωστόσο, σύμφωνα με το vimaorthodoxias.gr, φαίνεται ότι οι ιεράρχες βρήκαν τρόπο να απαντήσουν.

Εκκλησιαστικοί παράγοντες ζητούν να εξεταστεί και η συνολική εικόνα και λένε ότι σήμερα οι βουλευτές λαμβάνουν μηνιαία βουλευτική αποζημίωση η οποία ξεπερνά τις 8.000 ευρώ μικτά, με πρόσθετες παροχές, όπως συμμετοχές σε επιτροπές, έξοδα μετακίνησης, γραφειακή υποστήριξη και άλλες διευκολύνσεις.

Προφανώς, λένε οι παράγοντες αυτοί, ακόμα και με την αύξηση αυτή, ο μισθός των ιεραρχών υπολείπεται πολύ αυτού των βουλευτών. Είναι να ξέρεις να κάνεις συγκρίσεις…

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