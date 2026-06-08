Παρέμβαση του πρόεδρου της FCC στις δηλώσεις του Σκοτ Πέλεϊ και την κρίση στο «60 Minutes» του CBS

Διαστάσεις σίριαλ τείνει να λάβει η (πρόσφατη) κρίση που ξέσπασε στο CBS με αφορμή την ένταση η οποία προκλήθηκε με την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του πρώην συνεργάτη του «60 Minutes», Σκότ Πέλεϊ και τον νέο επικεφαλής της εβδομαδιαίας εκπομπής με αποτέλεσμα την απόλυση του πρώτου.

Στο ζήτημα πήρε θέση με ανάρτηση του στο Χ ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, FCC, Μπρένταν Καρ, έπειτα από συνέντευξη του Πέλεϊ στους New York Times, στην οποία δηλώνει πως δεν πίστευε ότι θα τον απέλυαν έπειτα από την κόντρα που είχε με το νέο επιτελικό στέλεχος της εκπομπής, Νικ Μπίλτον.

«Βρίσκεται εκτός πραγματικότητας», σημειώνει στην ανάρτηση του για τον Πέλεϊ, ο πρόεδρος της FCC.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους η εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης είναι τόσο χαμηλή είναι επειδή πολλοί παραδοσιακοί δημοσιογράφοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα», έγραψε ο Καρ την Κυριακή. «Δεν θα μπορούσες να τη γλιτώσεις με τέτοια συμπεριφορά σε καμία συνηθισμένη δουλειά. Είναι αποκαλυπτικό να βλέπεις πόσο τυφλοί είναι ορισμένοι με αυτή την πραγματικότητα».

One of the reasons why trust in media is so low is because many legacy journalists are completely out of touch.



You could not get away with that behavior at any run of the mill job. It is revealing to see how blind some are to that. — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 7, 2026

Ο Πέλεϊ απολύθηκε την περασμένη Τρίτη μετά τη συνάντηση με τον Μπίλτον, κατά τη διάρκεια της οποίας υποστήριξε ότι η διεθύντρια του CBS News, Μπάρι Γουάις, «καταστρέφει το “60 Minutes”. Δεν το αγαπάει· την έφεραν για να το καταστρέψει και αυτό ακριβώς κάνει». Είπε επίσης στον Μπίλτον ότι είχε «περιορισμένα προσόντα» για τη θέση και υπαινίχθηκε ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτος στο εμβληματικό ειδησεογραφικό μαγκαζίνο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο πρώην ανταποκριτής του «60 Minutes» είπε ότι σοκαρίστηκε από την απόλυση της εκτελεστικής παραγωγού Τάνια Σάιμον (την οποία διαδέχεται ο Μπίλτον), καθώς και από την απόλυση των ανταποκριτριών Σεσίλια Βέγκα και Σάριν Αλφόνσι, καθώς το προσωπικό εκπομπής ετοιμαζόταν για σύσκεψη, την πρώτη με τον νέο εκτελεστικό παραγωγό, τον Νικ Μπίλτον.

«Μέσα σε λίγες ώρες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εξαφανίστηκαν και το ένα τρίτο των ανταποκριτών απολύθηκε», είπε ο Πέλεϊ. «Την ίδια στιγμή, μας ενημέρωσαν για τον νέο εκτελεστικό παραγωγό μας. Τον Νικ Μπίλτον. Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά κανείς δεν τον είχε ακούσει ποτέ. Δεν έχει καμία εμπειρία στις τηλεοπτικές ειδήσεις και καμία εμπειρία στη διοίκηση. Φανταστείτε λοιπόν πώς νιώσαμε όταν κάποιος σαν αυτόν έρχεται σε ένα πρόγραμμα, όπως το “60 Minutes”».

Την Κυριακή στο μεταξύ, ο Πέλεϊ με ανάρτηση του στο instagram ευχαρίστησε όσους εκδήλωσαν την συμπαράσταση και υποστήριξη τους με αφορμή την απόλυση του.

Εξάλλου, οι τρείς εναπομείναντες ανταποκριτές του «60 Minutes» με κοινό σημείωμα προς τους συναδέλφους τους, εξήγησαν το λόγο για τον οποίο συνεχίζουν στην εκπομπή, κατακρίνοντας όμως ορισμένες αποφάσεις της διοίκησης του τηλεοπτικού δικτύου.

«Οι αίθουσες σύνταξης δεν πρέπει να λειτουργούν σαν δικτατορίες. Η συνεργασία και η συζήτηση είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύαμε πάντα στο “60′”» αναφέρουν οι Λέσλι Σταλ, Μπιλ Γουίτακερ και Τζον Γουερθάιμ.

«Φοβόμασταν ότι η επιλογή μας, να παραμείνουμε, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υποστήριξη της σημερινής διοίκησης. Αυτό, απλώς, κατηγορηματικά, δεν ισχύει. Να γιατί μένουμε: Δεν θέλουμε να δούμε το “60 Minutes” να πεθαίνει», τόνισαν.

Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει κάποια σταθερότητα στο ιστορικό ενημερωτικό πρόγραμμα, εν μέσω αρκετών σημαντικών αποχωρήσεων και αμφιβολιών σχετικά με την συντακτική του ανεξαρτησία αλλά και τις πρόσφατες αποχωρήσεις (παραιτήσεις και απολύσεις) δημοσιογράφων υψηλού κύρους και οι διοικητικές αλλαγές οι οποίες έχουν προκαλέσει ανησυχία στο προσωπικό και τους τηλεθεατές σχετικά με το μέλλον της εκπομπής.

Οι τρείς δημοσιογράφοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να είναι «βαθιά αναστατωμένοι» από τις απολύσεις της πρώην εκτελεστικής παραγωγού Τάνια Σάιμον και του εκτελεστικού αρχισυντάκτη Ντράγκαν Μιχαΐλοβιτς, και σημείωσαν ότι «προσπαθούν να χτίσουν σχέση εμπιστοσύνης» με τον Νικ Μπίλτον.

Παραμένουν όμως υπό προϋποθέσεις και αποσαφηνίζουν ότι δεν θα κάτσουν με «σταυρωμένα χέρια». «Αν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που έκανε την εκπομπή αυτό που είναι -να ασκούμε ανεξάρτητη, ατρόμητη δημοσιογραφία και να αφηγούμαστε ιστορίες- είμαστε εδώ για αυτό. Αν όχι, φεύγουμε», έκαναν σαφές.

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