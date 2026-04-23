ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 08:29
23.04.2026 07:41

Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινό πλήγμα κοντά σε τέμενος – Ανάμεσά τους 3 παιδιά (video)

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (22/4), μετά από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και τρία παιδιά, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

«Πέντε Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα το οποίο είχε στόχο ομάδα πολιτών κοντά στο ισλαμικό τέμενος Αλ Κάσαμ στην Μπέιτ Λάχια», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Τα πτώματά τους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας», διευκρίνισε η ίδια πηγή, χωρίς να διευκρινίσει τις ηλικίες των παιδιών. Η διοίκηση του Σίφα επιβεβαίωσε πως παραλήφθηκαν τα πτώματα.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει, ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές.

Τουλάχιστον 786 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τη 10η Οκτωβρίου 2025, όταν και τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση πυρός, ενώ ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί πέντε απώλειες μελών του.

Διαβάστε επίσης:

Περσικός Κόλπος: Πίεση των ΗΠΑ για συμφωνία και ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν – Η Τεχεράνη κατάσχει πλοία στο Στενό του Ορμούζ

Παραιτήθηκε ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Λίβανος: Τρεις νεκροί μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας – Δημοσιογράφος ανάμεσα στα θύματα

Ταινίες Πρώτης Προβολής: «Καταιγίδα» από πρεμιέρες και το άνοιγμα των πρώτων θερινών σινεμά (Videos)

«Καμπανάκι» Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες: Χρειαζόμαστε plan B αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης

Συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ στις ΗΠΑ: Παράταση εκεχερίας για έναν μήνα θα ζητήσει η Βηρυτός – Συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ο IDF

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Άγιος Δημήτριος: Νεκρός 25χρονος γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στο Πάρκο Ασυρμάτου με μαχαιριά στην καρδιά - Σε εξέλιξη έρευνες

Η γκάφα φον ντερ Λάιεν με την Τουρκία, η απόπειρα διόρθωσης και η αναβίωση της βεντέτας του sofagate

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

