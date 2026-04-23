Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινό πλήγμα κοντά σε τέμενος – Ανάμεσά τους 3 παιδιά (video)

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (22/4), μετά από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και τρία παιδιά, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

«Πέντε Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα το οποίο είχε στόχο ομάδα πολιτών κοντά στο ισλαμικό τέμενος Αλ Κάσαμ στην Μπέιτ Λάχια», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Τα πτώματά τους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας», διευκρίνισε η ίδια πηγή, χωρίς να διευκρινίσει τις ηλικίες των παιδιών. Η διοίκηση του Σίφα επιβεβαίωσε πως παραλήφθηκαν τα πτώματα.

📹🔴A new tragedy… The moment a number of martyrs arrived after the occupation aircraft bombed a group of people in the courtyard of Al-Qassam Mosque in the Beit Lahia project, north of the #Gaza Strip.@qudsn #Palestine https://t.co/xfRDOKRMef pic.twitter.com/F5YVkNp4sh — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 22, 2026

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει, ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές.

Τουλάχιστον 786 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τη 10η Οκτωβρίου 2025, όταν και τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση πυρός, ενώ ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί πέντε απώλειες μελών του.

