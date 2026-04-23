ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 02:16
Παραιτήθηκε ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

John-Phelan

Ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, John C. Phelan, υπέβαλε την παραίτησή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, ο Phelan αποχωρεί «με άμεση ισχύ», χωρίς να δοθεί επίσημη αιτιολόγηση για την απόφασή του, ενώ η αποχώρησή του χαρακτηρίζεται ως αιφνιδιαστική από αμερικανικά ΜΜΕ.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι τη θέση αναλαμβάνει προσωρινά ο Hung Cao, πρώην αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και μέχρι πρότινος αναπληρωτής υπουργός, μέχρι να οριστεί νέος μόνιμος επικεφαλής.

Ο Phelan είχε αναλάβει το αξίωμα το 2025 και η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερων αλλαγών στην ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, με αρκετές ανακατατάξεις σε ανώτατες θέσεις το τελευταίο διάστημα.

google_news_icon

John-Phelan
lebanon-journalist-killed
centcom-iran-ships
epaminondas
kriti-43xroni-eksot-neo
benitez
dimitris_markopoulos_new
pliromi-kinito-karta
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
fotovoltaika mpalkoni
John-Phelan
lebanon-journalist-killed
centcom-iran-ships
