Παραιτήθηκε ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, John C. Phelan, υπέβαλε την παραίτησή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, ο Phelan αποχωρεί «με άμεση ισχύ», χωρίς να δοθεί επίσημη αιτιολόγηση για την απόφασή του, ενώ η αποχώρησή του χαρακτηρίζεται ως αιφνιδιαστική από αμερικανικά ΜΜΕ.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι τη θέση αναλαμβάνει προσωρινά ο Hung Cao, πρώην αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και μέχρι πρότινος αναπληρωτής υπουργός, μέχρι να οριστεί νέος μόνιμος επικεφαλής.

Ο Phelan είχε αναλάβει το αξίωμα το 2025 και η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερων αλλαγών στην ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, με αρκετές ανακατατάξεις σε ανώτατες θέσεις το τελευταίο διάστημα.

«Το Epaminondas έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις» – H ανακοίνωση της εταιρείας (Video)












