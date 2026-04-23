ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 02:17
23.04.2026 00:58

Λίβανος: Τρεις νεκροί μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας – Δημοσιογράφος ανάμεσα στα θύματα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Τετάρτη 22/4, σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κοινότητα Αλ Ταϊρί του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, παρότι παραμένει σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία. Μεταξύ των νεκρών είναι μια Λιβανέζα δημοσιογράφος, ενώ μια συνάδελφός της τραυματίστηκε.

Οι δύο δημοσιογράφοι, η Αμάλ Χαλίλ και η Ζέιναμπ Φάρατζ, αναζήτησαν καταφύγιο σε κτίριο, το οποίο επλήγη ακολούθως από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όταν διασώστες του Ερυθρού Σταυρού έσπευσαν στη βομβαρδισμένη περιοχή, δέχθηκαν ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Φάρατζ διασώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Ωστόσο, έπειτα από λίγες ώρες η Χαλίλ εντοπίστηκε νεκρή στα χαλάσματα. Ο θάνατος της δημοσιογράφου επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα Al Akhbar στην οποία εργαζόταν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τα αεροπορικά πλήγματα στην τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως επλήγησαν οχήματα και ένα «κτίριο στο οποίο κατέφυγαν τρομοκράτες». Διέψευσαν τις αναφορές ότι εμπόδισαν ασθενοφόρα με διασώστες να φθάσουν στο σημείο και ότι έβαλαν στο στόχαστρο δημοσιογράφους.

Reuters: Οι ΗΠΑ «μπλόκαραν» τρία ιρανικά τάνκερ σε ασιατικά ύδατα

«Το Epaminondas έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις» – H ανακοίνωση της εταιρείας

Λευκός Οίκος: Χωρίς προθεσμία το Ιράν για τις προτάσεις των ΗΠΑ – Ο Τραμπ ζητά ενιαία απάντηση και παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου – Τι θέλει η Τεχεράνη





Παραιτήθηκε ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Reuters: Οι ΗΠΑ «μπλόκαραν» τρία ιρανικά τάνκερ σε ασιατικά ύδατα

«Το Epaminondas έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις» – H ανακοίνωση της εταιρείας (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

Παραιτήθηκε ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

